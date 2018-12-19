自願被剮成2.7萬片屍塊！老婦生前「創舉」為醫學捐大體

▲美國老婦波特自願捐贈大體，供科學家切成2.7萬片研究人體構造。

實習記者陳妙津／綜合報導

美國老婦人波特（Sue Potter）2015年因肺炎以87歲高壽去世，不過她的身軀並未安葬入土，因為她生前曾訂下一個特別約定，為了醫學研究自願捐大體。遺體送到醫學大學後，她被解剖成2.7萬片屍塊，以供研究人員記錄人體每一個細部構造，希望對未來的醫學研究有進一步貢獻。

波特出生於納粹德國，但因被父母拋棄，而由祖父母扶養。第二次世界大戰後，她移民到美國紐約並結婚生子，後來卻與2個女兒日漸疏遠。到了晚年，住在科羅拉多州的波特，已變成一個孤寡老人，身體不太好患有乳腺癌、糖尿病等，經過多次手術，波特自認活不過一年，她決定要進行一項「創舉」，當時她正好讀到一篇有關科羅拉多大學（University of Colorado）的文章，內容宣布將打造「數字人體模擬模型」項目，意即解構人體所有器官與組織，好讓從醫者能進行研究，並由美國衛生研究院進行資助。

▲波特為醫學捐大體，還自願被剮成2.7萬片屍塊。（圖／翻攝自YouTube／National Geographic國家地理雜誌）

當時已有2具大體參與計畫，一具是1993年伏法的39歲男性死囚遺體，另一具則是1994年於馬里蘭州死於心臟病的59歲女性。不過波特與眾不同，除了希望能成為第三具捐贈大體外，也要成為第一具生前自願捐贈者。一開始時，波特聯繫計畫主持人史皮瑟（Vic Spitzer）博士遭到了拒絕，因為原先的計畫內容是要建構「正常」的身體模型，反觀她的身體已遭多重病痛折磨，過程將會因此變得太過複雜。

▲由於波特滿身病痛，被史皮瑟博士拒絕。（圖／取自免費圖庫pixabay）



不過在波特誠摯的嘗試下，史皮瑟終於答應，條件是必須記錄她的晚年生涯，包括她的感知、情緒、肢體活動等，波特欣然同意，沒想到最後她竟多活了15年，比當初的預期更多，也成為了研究紀錄中資料最全面的大體。直到2015年過世為止，波特每天都與史皮瑟聯繫，了解所有大體未來將經歷的所有研究步驟和機器，並且樂於與可能解剖她的學生一起參與會議和講座。

波特死去後，史皮瑟遵照遺囑，取出她的冰凍大體進行解剖，由於科技進步，過去切割屍塊時最多只能切割2000片，而波特的遺體則被切成了2.7萬片，過程中也依照波特遺願，播放著莫札特的安魂曲，並在大體周圍擺滿了玫瑰花。

▲波特每天都與史皮瑟聯繫，了解未來大體會經歷的過程和儀器。（圖／翻攝自YouTube／National Geographic國家地理雜誌）

史皮瑟表示，遺體切割程序已告一段落，現在要進入的階段更加複雜艱難，必須在每個切片上勾勒出血管、組織、肌肉等各個結構，這將會耗時2到3年左右，並期待波特的遺體能為醫學研究帶來更多貢獻。《國家地理雜誌》從2002年就開始追蹤波特的故事，並在近日將專題報導公布，也讓世人更了解在醫學昌明背後的無名英雄。