少女懷胎9月小腹超平　胎位調正後孕肚「吹氣球」神速脹大

▲少女居然長達9個月都不知道自己有孕。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

英國艾塞克斯郡(Essex)一名18歲少女已經懷孕9個月竟然完全沒有孕肚,直到母親察覺有異建議她檢查,才崩潰發現自己居然懷了前男友的孩子,助產士幫忙調整胎兒位置後,肚子突然像「吹氣球」一樣脹大,看起來十分神奇,6星期後便產下一健康的男嬰。

18歲少女赫弗(Saffron Heffer)擁有窈窕身形,即使是懷孕期間,還繼續穿著M號的緊身牛仔褲,這樣的身材根本就不可能有人會覺得她懷孕,然而她的母親發現她肚子上有一條色素沉澱線,與孕婦常出現的情況一樣,便勸她去做個檢查,沒想到一驗真的懷孕,讓當時才17歲的她感覺宛如晴天霹靂,因為她一直以為生理期沒來,是吃避孕藥的副作用,「我懷孕的時候居然還瘦了,本來穿10碼(約L號)的褲子,現在居然能穿8碼(約M號)的」。



更令赫弗震驚的是,發現自己懷孕時寶寶已經37周,因為胎位不正才會一直沒有孕肚,助產士協助調正胎位後,她看到自己的肚子出現了隆起,接著肚子便每一天每一小時持續長大,「胎位調正後寶寶突然變得很活躍,我能感覺到他的每一個動作。」

發現自己懷孕6個禮拜後,赫弗便在今年的6月3日產下男嬰奧斯卡,雖然一度無法接受自己懷孕,但她現在完全沉浸在成為人母的喜悅,「我絕對不會後悔,他是一個漂亮的男孩,我很喜歡當媽媽,這一切太有意義了,現在只要看到他開心,我就滿足了。」

