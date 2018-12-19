少女懷胎9月小腹超平　胎位調正後孕肚「吹氣球」神速脹大

▲少女居然長達9個月都不知道自己有孕。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國艾塞克斯郡(Essex)一名18歲少女已經懷孕9個月竟然完全沒有孕肚，直到母親察覺有異建議她檢查，才崩潰發現自己居然懷了前男友的孩子，助產士幫忙調整胎兒位置後，肚子突然像「吹氣球」一樣脹大，看起來十分神奇，6星期後便產下一健康的男嬰。

18歲少女赫弗(Saffron Heffer)擁有窈窕身形，即使是懷孕期間，還繼續穿著M號的緊身牛仔褲，這樣的身材根本就不可能有人會覺得她懷孕，然而她的母親發現她肚子上有一條色素沉澱線，與孕婦常出現的情況一樣，便勸她去做個檢查，沒想到一驗真的懷孕，讓當時才17歲的她感覺宛如晴天霹靂，因為她一直以為生理期沒來，是吃避孕藥的副作用，「我懷孕的時候居然還瘦了，本來穿10碼（約L號）的褲子，現在居然能穿8碼（約M號）的」。



更令赫弗震驚的是，發現自己懷孕時寶寶已經37周，因為胎位不正才會一直沒有孕肚，助產士協助調正胎位後，她看到自己的肚子出現了隆起，接著肚子便每一天每一小時持續長大，「胎位調正後寶寶突然變得很活躍，我能感覺到他的每一個動作。」

發現自己懷孕6個禮拜後，赫弗便在今年的6月3日產下男嬰奧斯卡，雖然一度無法接受自己懷孕，但她現在完全沉浸在成為人母的喜悅，「我絕對不會後悔，他是一個漂亮的男孩，我很喜歡當媽媽，這一切太有意義了，現在只要看到他開心，我就滿足了。」