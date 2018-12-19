影／中經院估2019年經濟成長率2.18%　美中貿易戰成景氣黑天鵝

記者紀佳妘／台北報導

中華經濟研究院今（19）日公布最新經濟預測，今（2018）年經濟成長率下修為2.62%，預估2019年經濟成長率為2.18%。中經院代理院長王健全點出明年景氣4大不確定的風險，而美中貿易戰依然是經濟景氣的黑天鵝。

中華經濟研究院今日舉行「2019年台灣經濟預測及採購經理人營運展望」研討會。2018年全球經濟成長率估為3.2%，也是2017年來次佳成長，不過放眼2019年在美中貿易戰紛爭、歐洲政經局勢紛擾，以及新興市場國家金融與債務風險遽增，成長率連續2年下緩。

進一步觀察主要國家明年表現，美國經濟成長率約為2.7%，低於今年的2.9%，不過仍比2017年來得亮眼；歐盟（未包含英國）經濟成長1.6%，創下近5年來首次失守2%關卡；大陸明年成長率則預估為6.1%，儘管得以保6，一舉跌至1990年新低水準；至於新興市場國家整體平均成長預估值為4.6%，依然是全球經濟主要的成長動力來源。

▲中美貿易戰衝突迄今未解，成為明年景氣的黑天鵝。（示意圖／達志影像／美聯社）

台灣今年經濟成長率預估值約2.62%，依然保持在2.5%以上，不過相較於2017年的3.08%，減少了0.46個百分點。展望2019，台灣經濟成長率2.18%，各季成長率分別1.9%、1.84%、2.4%、2.52%，上半年由於基期偏高，使得成長率略低於2%，下半年可望突破2%，走勢將呈現先低後高的情形。

中華經濟研究院代理院長王健全表示，2019年存在許多不確定風險，美中貿易戰成景氣的黑天鵝，再者是大陸經濟下修情況、全球升息縮表、原物料價格波動等因素，將會影響明年經濟走勢。

王健全進一步說明，大陸經濟如今經濟情勢看起來不佳，特別是從製造業影響到服務業及房市，因此大陸經濟成長率從6.5%下修至6.0%，將對台灣造成影響。另外全球縮表政策，也會衝擊新興國家的經濟及匯率波動，最後是原物料價格下跌不見得是好事，代表市場不看好景氣，所以拚命「追漲不追跌」，當廠商認為會再跌的時候，拉貨力道也會較為保守，對於景氣成長也比較不利。