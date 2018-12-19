12歲男童在家突然抓狂　亂刀殺死親生妹妹刺傷媽媽

▲美國一名12歲男童，竟然持刀殺死自己的妹妹。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國康乃狄克州近來發生一起人倫悲劇，12歲男童與家人在家時突然抓狂，持刀砍死自己的妹妹，幫忙阻止的媽媽也慘遭砍傷，消息傳出後震驚社會，目前男童被指控謀殺等2項重罪。

這起事件發生在康乃狄克州西哈特福德(West Hartford)，警方17日下午3點30分左右，接到一名母親的報案，說她的兒子刺傷了她和她女兒，緊急派車將重傷的2人送到聖弗朗西斯醫院(Saint Francis Hospital)急救，砍人的12歲男童也因輕傷同時就醫，但最後女童仍因傷重死亡，母親的情況還算穩定。

市長辦公室後來對外證實，遭自己兒子攻擊的女子就是56歲的政治說客莫非(Jane Murphy)，家屬聲明中表示，他們正在經歷一場難以想像的痛苦，家人將會永遠記得死去女童的笑容，感謝大眾的關心，但也希望能夠尊重其隱私。

殺人的少年將面臨一項特殊情況謀殺，以及一項一級攻擊罪，將會被送往兒童精神病院進行心理健康診斷，警方尚未對外說明男童突然攻擊人的原因。