12歲男童在家突然抓狂　亂刀殺死親生妹妹刺傷媽媽

▲美國一名12歲男童,竟然持刀殺死自己的妹妹。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國康乃狄克州近來發生一起人倫悲劇,12歲男童與家人在家時突然抓狂,持刀砍死自己的妹妹,幫忙阻止的媽媽也慘遭砍傷,消息傳出後震驚社會,目前男童被指控謀殺等2項重罪。

這起事件發生在康乃狄克州西哈特福德(West Hartford),警方17日下午3點30分左右,接到一名母親的報案,說她的兒子刺傷了她和她女兒,緊急派車將重傷的2人送到聖弗朗西斯醫院(Saint Francis Hospital)急救,砍人的12歲男童也因輕傷同時就醫,但最後女童仍因傷重死亡,母親的情況還算穩定。

市長辦公室後來對外證實,遭自己兒子攻擊的女子就是56歲的政治說客莫非(Jane Murphy),家屬聲明中表示,他們正在經歷一場難以想像的痛苦,家人將會永遠記得死去女童的笑容,感謝大眾的關心,但也希望能夠尊重其隱私。

殺人的少年將面臨一項特殊情況謀殺,以及一項一級攻擊罪,將會被送往兒童精神病院進行心理健康診斷,警方尚未對外說明男童突然攻擊人的原因。

Hartford News West Hartford Boy Charged With Murder in Death of Sister: PD https://t.co/nnBKFgDgPR pic.twitter.com/AKYCWjklDo