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「豬頭皮榨不出油了」！孔劉也難救　華碩手機敗陣原因曝光

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▲孔劉也難救Zenfone！華碩利潤創八年新低。

圖文／鏡週刊

華碩2014年打著「奢華眾享」的口號，以高性價比的ZenFone系列進攻智慧手機市場，一度攻城掠地，但近2年卻出現營運逆風，施崇棠歸咎於，「因為豬頭皮榨不出油了，拚到最後已經沒辦法，卻不敢講，亂cost down的結果，產品一擺到上面去，就會被消費者發現，怎麼是這樣子的東西。」

除了企業文化改革外，另一再造重點就是曾被施崇棠寄予重望、重振華碩雄風的祕密武器—手機事業的未來。華碩2003年投入手機市場，算是國內少數投入手機研發的業者，至今仍擁有相當多專利，隨著智慧型手機崛起，華碩一度找不到切入點，甫卸任執行長的沈振來，在2014年打著「奢華眾享」的口號，ZenFone以高性價比的策略，成功攻占新台幣5,000元價位帶，一度在印度、東南亞等新興市場掀起狂賣熱潮。

未料小米、華為等大陸業者跟隨仿效，去年，華碩砸重金找來韓國男神孔劉代言，也無法抵擋大陸手機襲捲市場，市占率節節敗退，虧損也越來越大，讓壓寶手機的沈振來不得不請辭下台。

華碩未來將強化ROG生態圈，手機不再拚高性價比，將專注電競和專業用戶。

「這2年華碩為什麼會不行，是因為豬頭皮榨不出油了，拚到最後已經沒辦法，卻不敢講，亂cost down的結果，產品一擺到上面去，就會被消費者發現，怎麼是這樣子的東西。」坦承手機失敗的施崇棠還主動問本刊，是否曾發現ZenFone有收不到訊號斷線的問題。

未來華碩手機不再拚性價比，將專注電競以及專家用戶。面對手機市場的嚴酷挑戰，施崇棠決定從過去主機板到筆電戰場上，都曾學習拿破崙以優勢兵力發起攻擊打敗對手的策略，應用到電競手機市場。「不要跟大獅子們拚，華碩要學會創新、要在市場打洞。」

還舉最近頗受市場肯定的專業電競手機ROG Phone為例，「ROG Phone就獲得玩家很大肯定，又可以跟華碩的ROG生態系貫穿起來，強化對華碩品牌的認同。」

而為了達到集合眾智的目標，施崇棠向本刊透露，團隊早開始使用社群軟體LINE彼此聯絡，建立快速溝通的習慣。有時半夜3、4點睡不著，還會在群組傳訊息的施崇棠笑說，「LINE最近用得更凶了，手機、PC、Game部門各有群組，第一時間解決所有問題，誤解也沒關係，道歉就好，最重要是培養出『有話直說』的文化。」

有時候看到某些問題或是議題，他就會忍不住在群組留言，但讓他很訝異的是，有時候在凌晨時間留言，發現竟然也有人會回覆，他後來在群組說：「不需要刻意回覆，正好有看到再回覆就好，該睡覺時還是要好好休息。」

▲▼ 施崇棠。（圖／鏡週刊）

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