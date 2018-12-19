JDI尋求陸資援助　日媒：蘋果將不再使用該公司面板

▲JDI想靠iPhone XR來轉虧為盈，卻因iPhone XR銷售不給力而無法成真。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

日本中小尺寸面板大廠日本顯示器公司（JDI）為尋求資金以擺脫虧損局面，正與中國大陸企業及投資基金洽談可能的結盟，但日媒報導指出，由於受到美中貿易戰的影響，JDI的重建之路變得較為嚴峻。

據《日經中文網》報導，日本顯示器公司為維持液晶業務和推進OLED面板的量產，需要大筆資金，因此該公司為強化財務狀況，以2019年3月為目標，正積極與中國大陸的主權基金「絲路基金」為中心的企業聯盟等多個對象進行談判，希望能獲得資金支援。

但這些談判現在卻受到美中貿易戰摩擦的影響，因為美國政府對於中國大陸的高科技産業抱有強烈的戒心，據JDI相關人士表示，若是接受大陸的資金贊助，美國蘋果公司很可能放棄採用JDI面板。若連最大客戶都不採用JDI的面板，那JDI的重建計畫等於提前告吹。

JDI於2012年由日立製作所、東芝和索尼的液晶業務整合而成，在智慧型手機的面板上有高達2成的全球市佔率。但近年因為中國大陸的面板廠商崛起，華為、小米等銷售量演的大陸手機品牌紛紛採用競爭力較強的大陸國產面板，導致JDI市佔因此萎縮，更有日本分析師指出，大陸與日本間的面板技術差距也在縮小。

此外，蘋果於iPhone X開始採用OLED面板的舉動也影響了JDI的業績，因為目前韓國三星電子在OLED面板擁有超過9成的市佔率，反觀JDI的OLED面板還在試製階段，業績當然受影響。

截至今年3月，JDI已經連續4年虧損，更投入高達1400億進行裁員、關廠等企業改革，造成資産負債表明顯「受損」。

外界原先預期蘋果今年的平價機款iPhone XR所採用的LCD面板可以成為JDI轉虧為盈的原動力，但事與願違，iPhone XR的銷售不如預期，據日本瑞穗證券11月19日的預測，iPhone XR今年第四季到明年第一季結束的產量預測較10月17日地預測下調近3成至4500萬台。

雖然面對這樣的情況，JDI公司今年仍不打算減產面板，但據美國調查公司預測，JDI今年第四季的智慧型手機面板工廠的開工率將較第三季的81%降低至75%。

JDI的股價在12月13日下跌至每股50日圓，創下上市以來最低水準，雖然14日時傳出將接受中資援助，股價受到激勵，股價一度暴漲逾46%，創下2014年上市以來最大盤中漲幅。18日以84日圓收盤，上漲1.2％，但離當初的發行價900日圓相差甚遠，公司前經相當不被看好。