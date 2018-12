過聖誕節囉！川普簽行政命令　聯邦政府平安夜放假

▲美國總統川普。(圖/路透)

根據白宮官方網站發布的最新消息,總統川普已簽署行政命令,宣布「所有行政部門與機構都將關閉」,但這並不是「真正的」政府關門,而是延續傳統,讓公務員可以好好放假迎接聖誕節。

川普在簽署這一項行政命令時,美國政府是否關門仍不確定。美國白宮發言人桑德斯18日表示,白宮願與國會合作,在美墨邊境建牆一事達成協議,「我們也不想政府關門,我們是想要關閉邊界,不要讓非法移民進來。」。若白宮與國會無法在當地21日達成協議,將導致政府關門,屆時部分政府人員將被迫休假,超過80萬名政府人員都將受到影響。

A GOVERNMENT SHUTDOWN IS COMING .... on Christmas Eve. (Trump issued executive order giving federal workers the day off) pic.twitter.com/pKxlTNSoLb