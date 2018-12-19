有錢人變更有錢　安倍上任後日本「超富有家庭」增2倍

▲日本上班族。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

日本首相安倍晉三自上任以來，就不斷堆動「安倍經濟學」，從2012年至今已可看出成效，如今日本的富有家庭數量是2011年的2倍，但這結果也顯示出，「富人」才是這項政策的最大受益者，有錢的人又變得更加有錢。

據野村綜合研究所公布的數據，2017年金融性淨資產超過5億日圓（台幣1.36億元）的「超富有家庭」增加到8萬4000戶，占總戶數的0.16％。不過，日本超富有家庭佔的比例仍落後於其他已開發國家，加上今年日本股市嚴重下滑，超富有家庭增加的速度並不算快速。

▲ 安倍晉三相當重視經濟發展。（圖／路透社）



「安倍經濟學」實質上是量化寬鬆政策，利用貨幣貶值來提高日本產品在國際間的競爭力，安倍晉三把主要政策稱為「三隻箭」，積極的金融、靈活的財政、促進民間投資。日本國民對於此措施的看法則是有好有壞。

不過，知名投資家吉姆羅傑斯（Jim Rogers）最近指出，美中貿易戰很可能2020年才正式開始，到時候將重挫日本等公債大國，因量化寬鬆而身受其害，反而是債務較少的俄羅斯等國可以安穩度過風暴。

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