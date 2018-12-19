當市場陷入困境時　巴菲特建議你讀讀這首詩

▲巴菲特建議，在經濟低迷時，謹記吉卜林的《如果》一詩中的幾句詩句。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

今年是個股市動盪的一年，且眼看還尚未結束。道瓊工業指數周一（17）重挫逾500點，標普500指數也挫跌2.1%，為自1931年經濟大蕭條以來最糟糕的12月表現。不過再怎樣波動劇烈我們都不應恐慌，聽聽「股神」巴菲特（Warren Buffett）的建言，或許有安定人心的效果。

巴菲特縱橫股海多年，他建議投資人在波動期間最好保持冷靜並堅持基本面。2017年巴菲特在寫給波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）股東的信中寫道，在經濟低迷時，謹記這首19世紀英國桂冠詩人吉卜林（Rudyard Kipling）的《如果》（If）一詩中的這幾句詩句：

如果在眾人六神無主之時你能鎮定自若而不是人云亦云...

如果你肯耐心等待不急不躁...

如果你有神思，又不致走火入魔...

如果在被眾人猜忌懷疑之日你能自信如常而不去枉加辯論...

你的修為就會如天地般博大，並擁有了屬於自己的世界...

巴菲特指出，市場時而低迷是不可避免的，他以自己的公司為例。波克夏公司在過去53年裡透過再投資創造龐大價值，年復一年向前邁進，但波克夏公司股價也曾遭遇過4次重挫，包括2008年9月至2009年3月時累計大跌50.9%，這說明了短期價格隨機性如何掩蓋了長期價值成長。

之前發生的大衰退都已發生，並且可能再次發生，巴菲特說：「沒有人能告你，這些事情何時會發生。燈號可能隨時會從綠燈轉成紅燈，甚至沒有黃燈給你停頓。」與其心懷恐慌緊盯市場，不如保持冷靜的頭腦。對未被債務綁手綁腳的人來說，股市大跌將成為難得的機會。