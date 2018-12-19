錢和手機都送你！陸男企圖跳橋輕生　泰學生「菜中文」神救援

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國際中心／綜合報導

泰國一群高三學生17日晚間在街頭擺攤，準備籌募學校音樂活動資金，但卻發現一名行蹤怪異的男子，不但經過攤位2次，分別捐出手中現金，最後甚至想把智慧型手機也一併交出來。一行人覺得情況有異，一路跟在男子身邊，這才知道原來對方已準備好跳橋，便立刻用超菜的中文安慰對方，成功勸阻男子尋短。

泰國網19日報導，這名男性旅客來自大陸，他途經碼頭邊這群學生的募資攤位2次，二度捐出手中現金。根據17歲男學生斯提查的說法，當時陸男捐了2次錢之後，心中就有奇怪的感覺，在男子把手機交出、雙手合十行禮離開現場後，一行人才知道並不是他的手機有問題，而是連手機都不想要，趕緊拒絕對方。

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接著，學生們便跟在男子身旁，在詢問之下，男子才提到跳橋的念頭，一行人把男子帶到BTS站旁，並用不流利的中文安慰對方。據了解，男子尋短的原因與父親與阿公離世有關，隨後警方也到場處理後續事宜，並把男子送醫。

談及事發當下過程，斯提查一行人提到，他們這麼做是因為不想看到壞事發生，也不願看到有人無端喪命，且想幫助他繼續活下去，也慶幸會說中文，學以致用且救人一命。

▼在得知這項消息之後，校方公開表揚這群學生。

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