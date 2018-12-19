拿走護照衣服！華裔夫婦「誘27女赴美逼賣淫」面臨終身監禁

▲ 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
國際中心／綜合報導
美國華裔夫婦涉嫌利誘、仲介甚至脅迫至少27名赴美旅遊、英語不流利的陸籍女子，在緬因州、新罕布什爾州、佛蒙特州從事性交易，並拿走被害人的護照和衣服來控制她們。夫妻檔已於13日首度出庭，根據最新消息，原訂18日登場的審訊延期，2人將繼續羈押候審，直到27日緬因州法院開庭續審。
檢方指出，37歲的李蘇橋（Sou Chao Li，音譯）與妻子苗德容（Derong Maio，音譯）在2016年7月至今年2月期間，透過微信散布訊息，以安排旅行為由引誘大陸女子赴美，同時租下多個住處和賓館房間，透過Backpage.com刊登廣告攬客，要求被害人賣淫，甚至拿走護照、相關文件、衣物及食物等，來控制她們的行動。
目前被告夫婦面臨多項指控，包括共謀跨州賣淫罪（Interstate Prostitution Conspiracy）、詐騙和強制人口販賣罪（sex trafficking by fraud and coercion）等，一旦罪成，2人最高面臨終身監禁。
TODAY: Shou Chao Li and his wife Derong Miao were brought into a U.S. District Court for separate hearings. They wore handcuffs and chains. A motion to continue the hearings on Dec. 27 was agreed upon by both sides. Li will be at 1:00 p.m. and Miao at 2:30 p.m. #NEWSCENTERmaine— Clay Gordon (@ClayGordonNews) December 18, 2018