拿走護照衣服！華裔夫婦「誘27女赴美逼賣淫」面臨終身監禁

國際中心/綜合報導

美國華裔夫婦涉嫌利誘、仲介甚至脅迫至少27名赴美旅遊、英語不流利的陸籍女子,在緬因州、新罕布什爾州、佛蒙特州從事性交易,並拿走被害人的護照和衣服來控制她們。夫妻檔已於13日首度出庭,根據最新消息,原訂18日登場的審訊延期,2人將繼續羈押候審,直到27日緬因州法院開庭續審。

檢方指出,37歲的李蘇橋(Sou Chao Li,音譯)與妻子苗德容(Derong Maio,音譯)在2016年7月至今年2月期間,透過微信散布訊息,以安排旅行為由引誘大陸女子赴美,同時租下多個住處和賓館房間,透過Backpage.com刊登廣告攬客,要求被害人賣淫,甚至拿走護照、相關文件、衣物及食物等,來控制她們的行動。

目前被告夫婦面臨多項指控,包括共謀跨州賣淫罪(Interstate Prostitution Conspiracy)、詐騙和強制人口販賣罪(sex trafficking by fraud and coercion)等,一旦罪成,2人最高面臨終身監禁。

TODAY: Shou Chao Li and his wife Derong Miao were brought into a U.S. District Court for separate hearings. They wore handcuffs and chains. A motion to continue the hearings on Dec. 27 was agreed upon by both sides. Li will be at 1:00 p.m. and Miao at 2:30 p.m. #NEWSCENTERmaine