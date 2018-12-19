逼老師教童「男生也有月經」　英議會推出性教育方針惹批評

▲英國某議會竟要求當地小學得教導學生「男生也有月經」。（圖／記者李佳蓉攝）



國際中心／綜合報導

月經是女性獨特的象徵，英國部分地方議會為了照顧跨性別男性（是出生時指定性別為女性，心理為男性），竟要求當地小學要教導學生「男生也有月經」，這個新指導方針引來許多批評，認為會造成兒童不必要的混淆，就連跨性別團體也覺得太離譜。

據英國《每日電訊報》報導，布賴頓（Brighton）和霍夫（Hove）議會最近推出了一個新的性教育指導方針，「從四年級開始（8歲）的兒童應該被教導跨性別男性或非二元性別人士（non-binary）也可能有月經，月經必須包括所有性別。」還提出建議表示，學校內的男廁及女廁內都應該設置衛生棉專用的垃圾桶。

發言人表示，對於所有性別來說，能夠一起學習和談論月經是非常重要的，「我們希望能夠透過這種教育方式，減少兒童或青少年們不會因為使用衛生棉而感到羞愧。」該議會最近還發布了「跨性別工具包」，希望老師幫助那些性別身分敏感的兒童，更要求他們尊重和包容那些質疑自己性別的孩子，並建議學校採用「非性別化」的制服，減少欺凌的行為。

保守黨議員戴維斯（David Davies）於16日在Twitter上批評，這個新的性教育指導方針對於8歲的孩童來說，只會讓他們感到「精神錯亂」。他也於受訪時表示，老師們要解釋月經已經是個難題，還要去解釋跨性別男性有月經，會讓孩子們完全搞糊塗，該議會這個做法簡直是「太瘋狂」！