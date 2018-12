逼老師教童「男生也有月經」　英議會推出性教育方針惹批評

▲英國某議會竟要求當地小學得教導學生「男生也有月經」。(圖/記者李佳蓉攝)



國際中心/綜合報導

月經是女性獨特的象徵,英國部分地方議會為了照顧跨性別男性(是出生時指定性別為女性,心理為男性),竟要求當地小學要教導學生「男生也有月經」,這個新指導方針引來許多批評,認為會造成兒童不必要的混淆,就連跨性別團體也覺得太離譜。

據英國《每日電訊報》報導,布賴頓(Brighton)和霍夫(Hove)議會最近推出了一個新的性教育指導方針,「從四年級開始(8歲)的兒童應該被教導跨性別男性或非二元性別人士(non-binary)也可能有月經,月經必須包括所有性別。」還提出建議表示,學校內的男廁及女廁內都應該設置衛生棉專用的垃圾桶。

發言人表示,對於所有性別來說,能夠一起學習和談論月經是非常重要的,「我們希望能夠透過這種教育方式,減少兒童或青少年們不會因為使用衛生棉而感到羞愧。」該議會最近還發布了「跨性別工具包」,希望老師幫助那些性別身分敏感的兒童,更要求他們尊重和包容那些質疑自己性別的孩子,並建議學校採用「非性別化」的制服,減少欺凌的行為。

保守黨議員戴維斯(David Davies)於16日在Twitter上批評,這個新的性教育指導方針對於8歲的孩童來說,只會讓他們感到「精神錯亂」。他也於受訪時表示,老師們要解釋月經已經是個難題,還要去解釋跨性別男性有月經,會讓孩子們完全搞糊塗,該議會這個做法簡直是「太瘋狂」!

Latest example of barking mad trans-activism comes from Brighton (surprise surprise) where 8 year-old pupils will be told 'boys can have periods too' under new sex education guidelines. https://t.co/xcdgopIRCl