近5km隧道沒路燈！南韓官員曝：北韓鐵路地基良好　軌道嚴重老化

▲ 首爾及平壤間將以鐵路及公路互通。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

為落實北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅9月簽署的《平壤共同宣言》，以鐵路及公路對接兩韓，雙方官員上月30日展開北韓境內的鐵路聯合考察。南韓統一部一名官員日前結束為期18天的考察，針對北韓境內的京義線及東海線路段透露，地基狀況大致良好，但軌道老化相當嚴重。

該名官員18日返國後表示，北韓東海線清津市附近的廣周嶺隧道長達4531公尺，是北韓最長的一條隧道，卻沒有任何照明設施，且考察的列車在開城和沙里院市等路段受到路基不穩、坡度陡峭、溪谷地形和車齡老舊等因素影響，只能以時速20至30公里的速度行駛。

▲ 南韓列車於11月30日相隔10年跨境進入北韓。（圖／路透）

他提到，自平壤開往中國大陸的國際列車目前正常運行，但往俄羅斯的列車已經自2017年10月被取消。當被問及列車是否因受到國際社會的經濟制裁而取消，官員則表示，平壤當局並未具體說明原因，因此只能猜測。

根據《韓聯社》，官員針對跨境鐵路東西部路段的特色說明，東部主要為工業區，開往俄羅斯的能源貨運需求也較大，因此東海線將以貨運為主，西部京義線則以載送平壤至北京的旅客為主。