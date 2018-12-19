單厚之／民進黨的豬隊友們



▲促轉會日前舉行半年任務進度報告記者會。（資料照／促轉會提供）

●單厚之／資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

在民進黨「九合一」選舉大敗之後，促轉會昨天居然出手「去蔣」。促轉會提出三大建議：要求三軍儀隊撤出中正紀念堂，要求國防部移除兩蔣銅像，同時也去函要央行說明新台幣改版的成本，為推動國幣改版做準備。

「轉型正義」一直是蔡總統跟民進黨念茲在茲的重要政策，民進黨長期以來一直強調，平復威權時代的不法，還原歷史真相，才能促進社會和解。但是這一次，包括國防部、央行、文化部等相關三個部會，都沒有接受促轉會的主張。央行跟國防部更是直接頂回去，表示目前沒有新台幣改版的計畫，「基於尊重歷史、飲水思源，傳承光榮傳統，維持營區現狀」。

部會、黨內都不買單

不僅部會不買單，就連民進黨也沒人挺促轉會。民進黨主席參選人卓榮泰說，據他了解是促轉會內部在研議，但「無論如何都不應該在這時候讓社會產生爭議」，如果單就去蔣化這件事，「是它想得不夠好、做得不夠好，所以人民就很難說好」。蔡英文總統18日在「迴廊談話」說，「這類的事情，不是總統說了算，也不是促轉會說了算」。

卓榮泰話中隱含的意思是，之前可以讓社會產生爭議，但「這時候」不行；民進黨大贏的時候可以讓社會產生爭議，但民進黨大輸的時候不行；民進黨票多的時候可以讓社會產生爭議，但民進黨票不夠的時候不行。

▲行政院秘書長卓榮泰。（資料照／記者賴于榛攝）

民進黨潰敗後...促轉會該低調點

蔡總統的話就更妙了。《促進轉型正義條例》中明明白白、清清楚楚的寫著，「清除威權象徵、保存不義遺址」、「平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解」和其他轉型正義事項，都是促轉會的職掌。促轉會為了在兩年內完成任務總結報告，可以要求有關機關的個人到場陳述意見、到有關機關調查，甚至封存、攜走、留置中央或地方機關持有的資料或證物。但如果連促轉會這樣有權勢的機關，說了都還不算，那「轉型正義」根本就甭做了。正如促轉會代理主委楊翠昨天說的，「錯失這個機會，也許就再也不會有了」。

事實證明，在民進黨人的眼中，「轉型正義」本身就應該要隨著民進黨的利益而「轉型」。當「轉型正義」對民進黨有利時，促轉會就可以肆無忌憚的大殺四方；然而當民進黨潰敗之後，促轉會就應該低調點、少惹事、少惹人厭。

當然你可以說，促轉會、張天欽、楊翠，都是自走砲、民進黨的「豬隊友」。但其實因為權力來源的不同，促轉會跟民進黨先天就存在基本的矛盾，雙方的利益和目標，也很容易不一致。

對政黨而言，所有權力的來源都是選票；沒有選票的政黨，就是個屁。所以「九合一」選舉失敗，民進黨必須要用盡一切辦法，挽回流失的民心跟選票，儘可能的朝多數的民意靠攏；政黨只有維持自己的執政地位，才能繼續實踐自己的政策。

但促轉會不是。促轉會的權力來源，就是《促轉條例》。這個有違憲爭議的法案，給了促轉會超大的權力，卻沒有任何監督制衡的機制。所以當促轉會委員坐上那個位置之後，就再也沒有任何體制內的制度，能夠管得動他們，直到他們任滿卸任為止。

促轉落日期限將不再延？

民進黨失去民心、可能失去政權，意味著促轉會「兩年完成任務後解散」的落日期限，很可能無法再次延長。所以如果真的有心要做「轉型正義」的人，反而必須更積極的把握剩下1年半的任期，積極的去清除威權象徵、平復司法不法、還原歷史真相。所以儘管外界質疑楊翠代理主委的身份於法不合，但楊翠還是非常的「勇於任事」。

民進黨今天不該去檢討、責備這些「豬隊友」，而應該回頭想想，當初是哪個豬政府、豬立委們，通過了這樣的《促進轉型正義條例》，又是哪隻豬去找來這些隊友們，讓民進黨陷入這樣的窘境。

賴揆已經表明適當時間將總辭，趁著這個機會，蔡英文和民進黨應該好好盤點所有部會，到底還有類似的問題，讓政府所有的部會，都能朝向相同的目標邁進。如果總統只能弱弱的拋下一句「不是誰說了算」，卻完全不能明確指出未來的政策方向，民眾有什麼道理要跟隨這樣的領導人、支持這樣的執政黨？

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