公股銀行對華映、綠能曝險曝光　整體77億元

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今(19)日表示，台灣銀行為首的華映聯貸案，共計有7家公股銀行與華映有往來，授信餘額有68.07億元，其中聯貸有51.3億元；綠能的部分則有自貸9.34億元，兩公司共計77.41億元，不過蘇建榮強調，財政部會尊重公股與華映、綠能以及母公司大同的協商進程和方式。

蘇建榮今日到立法院財政委員會接受質詢，會前接受媒體採訪時提到公股銀對華映的看法。蘇建榮表示，公股銀行是以台灣銀行為最主要的聯貸行，財政部內部確實有討論過華映和綠能的聯貸案，財政部有掌握一些狀況，華映本來就有一些體質上的問題，母公司大同也要盡一些責任，該出來面對就必須要面對。

根據財政部的統計，包含台灣銀行在內，有7家公股銀行與華映有往來，授信餘額68.07億元，其中連貸餘額51.3億元，授信期間是從107年到112年，擔保品是工廠的廠房與土地，擔保比率是七成，每半年還款一次，而自貸的部分有16.77億元，其中有擔保者為9.51億元。

綠能的部分，也是有7家公股銀行有往來，目前綠能已經沒有聯貸，公股自貸部分有9.34億元，其中有擔保品者為0.26億元。至於要不要對母公司大同緊縮銀根，蘇建榮表示，公股銀行有自己的一套風險評估、和債務評估的方式，所以財政部會尊重公股與銀行的處理方式。