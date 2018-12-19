猶太兒童「躲納粹」與家人永隔　80年後德國賠每人2500歐元

▲許多猶太兒童在二戰爆發時被迫與家人永遠分離。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

德國政府17日宣布，同意向難民兒童救援運動（Kindertransport）的倖存者支付一次性補償，每人金額為2500歐元（約台幣8萬8925元），對象主要是在二次世界大戰前，逃離納粹德國或歐洲其他地區的猶太兒童。難民兒童救援運動的工作主要是拯救猶太兒童，當時載著近1萬名17歲以下的難民逃離納粹迫害，並前往英國安置，自第一班列車起駛至今已過80年。

綜合外媒報導，難民兒童救援運動自二戰爆發前9個月時，拯救了將近1萬名的猶太兒童。這些猶太兒童多來自納粹德國、奧地利、捷克斯洛伐克及波蘭，在無家人陪伴下搭上專門列車前往英國安置，地點為寄宿家庭、旅社、學校及農場等，家長大多在集中營喪生，這些兒童成為家中唯一倖存的人。

▲ 納粹符號。（圖／路透）

報導指出，經歷3年的協議，德國同意給付約1000名年老的倖存者每人2500歐元（約台幣8萬8925元）的賠償金，以彌補當年的創傷。德國索賠會議代表艾森斯塔特（Stuart Eizenstat）表示，這些倖存者必須忍受與家人永遠分離的生活，這種傷痛沒有人可以完整彌補，「現在80、90歲的他們正接受一點正義」。

這班前往英國的「兒童救難列車」自1938年12月2日開始，從柏林駛抵英格蘭哈威治（Harwich），至今已滿80週年。在大屠殺前夕，英國當局同意讓德國及德國占領地區中17歲以下的兒童入境，因此許多家長為了保住孩子的性命，將他們送上這輛列車。這些兒童在心智尚未成熟之際，被迫與家人永遠分離，成為心中一輩子的痛。