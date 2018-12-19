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血汗匈牙利！萬人上街抗議「奴隸法」：加班費竟可拖3年

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▲▼匈牙利萬人上街抗議勞動法是「奴隸法」。（圖／路透）

▲在匈牙利布達佩斯，在野黨動量運動(Momentum Movement)副主席朵納斯(Anna Donath)加入這次的抗議行動。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

匈牙利日前爆發近年來最大的抗議活動，逾1萬5000人民動員上街，痛批新的勞動法根本是「奴隸法」，不僅加班時數上限調高到400小時，雇主給付加班費竟可拖3年，民眾也不滿右派強人歐爾班領導的獨裁統治，拒絕違背民主的改革措施。

據《衛報》報導，匈牙利這股抗議浪潮因勞動法修正而起，被戲稱為「奴隸法」的新勞動法由總理歐爾班（Viktor Orbán）所屬的右翼政黨「青年民主主義者聯盟」（Fidesz）提出，新法案包括允許員工每年加班時數從250小時增加到400小時，換算一下，等於雇主每年可以合法要求勞工加班50天，相當於每周工作6天

▲▼匈牙利萬人上街抗議勞動法是「奴隸法」。（圖／路透）

▲人民不滿歐爾班政府。（圖／路透）

此外，過去雇主必須在1年內付清員工加班費，新法案則把時間延長至3年內付完即可；而如果勞工在3年離職或被解雇，也無法得到加班費，雇主還可以跳過工會的集體談判，直接與勞工本人協商。

不合理的修正案引起了工會、反對派和民間組織的大規模抗議活動。反對派在立法投票時一度占據主席台，造成場面相當混亂。上街頭的抗議民眾從上周四（13）晚間的數千人，到周日（16）已聚集了1萬5000人左右，這是總理歐爾班上任以來第4次、且規模最大的抗議行動。

▲▼匈牙利萬人上街抗議勞動法是「奴隸法」。（圖／路透）

▲匈牙利萬人上街抗議勞動法是「奴隸法」。（圖／路透）

打著「總理聖誕快樂」口號的遊行，在過程中並沒有發生太多衝突。直到周日（16）深夜，警察向聚集在電視台外的抗議民眾投擲催淚瓦斯後，抗議者朝警方投擲煙霧彈才演變成警民衝突，造成至少 14名員警受傷、數十人被捕。多數被捕民眾已經在 12小時後獲釋

報導稱，匈牙利勞動力短缺的問題，與其政治和經濟息息相關，自從2010年總理歐爾班上任後，教育和醫療體制資金嚴重不足、組織不當、民間公司高度仰賴政府的補助，且政治氣氛相對壓抑，讓人民失望度日益升高，歐爾班執政的8年來，已有60萬人搬離匈牙利

▲▼匈牙利萬人上街抗議勞動法是「奴隸法」。（圖／路透）

▲在匈牙利布達佩斯聚集了大批民眾抗議「奴隸法」修法通過。（圖／路透）

民眾對政府不滿情緒漸漸到達飽和，因而讓上街抗議的想法化為行動，不僅針對「奴隸法」，相關法律也是公眾不爽的原因，例如前馬其頓總理格魯埃夫斯基（Nikola Gruevski）因其家鄉的腐敗罪被判入獄，卻在匈牙利的緊急程序下獲得庇護；同時，格魯埃夫斯基也被發現很喜歡出入高檔餐廳。

不清楚抗議何時會落幕，反對黨也表示在未來會繼續舉行抗議集會。歐爾班政府表示，場街頭騷動都是由希望能抵達匈牙利的移民，和出生於匈牙利的美籍金融鉅子索羅斯（George Soros）背後的力量煽動的抗議行動，目的是為了要貶低匈牙利在國際社會上的名聲

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關鍵字：Hungary,匈牙利,勞動法,抗議

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