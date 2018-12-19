最後一次擁抱兒子！美國務院准許葉門母親探視2歲病危孩

▲阿布拉扎一家受禁遊令影響遲遲無法團聚。（圖／翻攝自Twitter／CAIR National）



記者張方瑀／綜合報導

「謝謝各位讓我們全家團聚！」來自葉門的一名母親終於獲准進入美國與病危的兒子見面。美國總統川普上任後所頒布的禁遊令，禁止數個伊斯蘭教國家人民進入美國，讓這名母親遲遲無法見到在美國加州治療腦部疾病的兒子，此事傳出後，來自美國各地的網友不斷向國會抗議，國務院終於點頭答應，這名母親最快可在美國時間20日下午抵達洛杉磯。

只有2歲大的阿布拉扎（Abdullah Hassan）和他的爸爸哈桑（Ali Hassan）擁有美國籍，阿布拉扎8個月大時，哈桑為了躲避葉門內戰，帶著全家逃到埃及，預計等太太斯威莉（Shaima Swileh）拿到美國簽證後，一起帶著罹患腦部疾病「低髓鞘化」（hypomyelination）的兒子前往加州治療。

不幸的是川普一道「禁遊令」，讓拿不到簽證的斯威莉被獨自困在埃及，同時醫生也表示阿布拉扎的病情已經進入末期，現在只能靠呼吸器維生。此事曝光後，美國網友紛紛在社群網站上替這家人「請命」，要求國務院盡快發出簽證，群起的輿論壓力終於讓國務院點頭，同意讓斯威莉入境美國見兒子最後一面，哈桑說這是他人生最開心的一天，「感謝各位讓他們可以有尊嚴地送兒子會後一程。」

根據美國伊斯蘭關係理事會（Council on American-Islamic Relations，CAIR）律師沙德（Saad Sweilem）表示，社會大眾對於這個家庭的支持真的太不可思議，並斥責美國政府的政策讓阿布拉扎在意識清楚時，都無法獲得母親的照顧，「幸好阿布拉扎在人生的最後一刻還能得到媽媽的擁抱與親吻。」

美國總統川普一上任即對多個國家發布禁遊令（travel ban），經過促次修正後，於今年夏天正式頒佈。命令中明訂伊朗、北韓、委內瑞拉、利比亞、索馬利亞、葉門等國人民禁止進入美國。