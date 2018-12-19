土狗、秋田全部禁養！　48種狗「養了最少罰9千」

▲繼一戶一狗後，有部分城市連能養什麼狗的都限制。（示意圖／記者李依融攝）

大陸中心／綜合報導

各省各城近日都在發布「限狗令」，山東省臨沂市更直接列出「48種禁養犬」，包含這48種狗狗血統的毛孩也不能養，從明年1月1日開始實施，如果被發現在城市、縣城、鎮規劃區內居民生活區中偷養最多要罰5000元（約台幣22000元），最少2000元（約台幣9000元），並且如果未在期限內改善，就要沒收處理。

臨沂市公安局和市畜牧局聯合發表規定，從2019年1月1日起將禁養烈性犬與大型犬。大型犬指狗直立時前足到肩部最高點的距離超過50公分，或是兩耳連線終點連背線到尾根處的距離超過75公分。

▲長相酷似柴柴的秋田犬也不行。（示意圖／ETTODAY資料照）

禁止飼養的狗狗包括藏獒、杜賓犬、巴西菲勒犬、比特犬、沙皮犬和英國鬥牛犬等，外型相似柴犬的秋田犬也不行，以及常見的中華田園犬（土狗）同樣在禁養名單裡面。報導一出引發網友反彈，「2018年笑話之一：中華田園犬不能在中華生存」、「養沒有問題，問題養的人要管好」，有人則疑惑「那流浪狗怎麼辦？」

不少城市已經開始實施「限狗令」，主要是防止民眾在城市中飼養具有攻擊性或體型較大的狗，不過哈爾濱、青島、蘇州等地還限制每戶人家只能養一隻，如沒有在限期內改善將依法留檢，且主人帶愛犬出門也需要配帶犬牌、牽繩。

▲48種狗狗全部禁養。（圖／翻攝自梨視頻）