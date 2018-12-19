富豪解決遺產紛爭！　弒妻殺子再自盡...獨留女兒繼承

▲泰國清邁66歲富豪，為解決遺產爭議，選擇最極端的方式。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

泰國清邁18日發生一起家庭兇殺案。66歲的富豪帕努（Pornun Boonkwang）為了解決遺產紛爭，將自己的妻子恰妮達（Chanida）和44歲的兒子維拉帕（Veraphan）殺害，接著再結束自己的生命，獨留女兒繼承他的遺產。

據泰國媒體Spring News報導，帕努是白手起家，靠著在當地經營雜貨店及超市而致富。但是他的44歲長子維拉帕不學好整天不務正事，每天酗酒，還經常為了錢回家與父親爭吵。日前維拉帕在酗酒後，又為了錢和老爸爭吵，甚至揚言要與父母瓜分財產。

據了解，帕努見兒子如此不成材，不想把財產留給他，反而比較想把財產留給35歲女兒沃拉奴。沒想到帕努選擇了最極端的方式來解決家產問題，18日他在與維拉帕發生爭執後，先用鐵鎚打死了66歲的妻子恰妮達，再殺死兒子維拉帕，接著在兩人的遺體前擺放花束與蠟燭，隨後喝下毒藥結束自己的生命，獨留女兒沃拉奴繼承家產。

報導指出，帕努在生前就寫好遺書表示，對於親友及鄰居感到相當抱歉，沒有機會親口說再見，希望大家明白，也希望大家能幫他們辦喪事。唯一生存的女兒沃拉努親眼目睹家中3人死狀，崩潰表示，知道父親受不了哥哥酗酒及鬧家產的問題，才選擇這種方式解決，相當難過。