美參眾兩院通過友台法案　籲請總統對台定期軍售、高層官員訪台

▲美國聯邦參議院外委會亞太小組主席賈德納（圖左），長期以來在許多議題上都為台灣發聲。（圖／總統府提供）



國際中心／綜合報導

美國聯邦參議院與眾議院本月分別表決通過「亞洲再保證倡議法案」，內容包括呼籲美總統定期對台軍售、鼓勵高層官員訪台，以及重申奠基於《台灣關係法》、「六項保證」，對台灣的安全承諾。我外交部18日發布新聞稿，對於美國國會展現出的支持，表達誠摯感謝。

美東時間本月4日、12日，「亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018）分別經由聯邦參、眾兩院表決通過，內容包含重申《台灣關係法》、「六項保證」，美對台灣的安全承諾，以及呼籲定期軍售，並依據《台灣旅行法》鼓勵美資深官員來台；該法案將送交給總統川普簽署。這些項目可見，肯定美台間等區域夥伴交流的價值。

領銜提出這項法案的，是聯邦參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO），他旨在建立美方在「印度洋－太平洋」的長期戰略願景。同時，他也向夥伴表現出推動印太區自由開放的決心。

我外交部18日表示，美國國會今年初通過《台灣旅行後》，隨後又一致同意通過友台的法案，此舉顯現出美國會跨越黨派，對台美關係的支持。對此，外交部除了感謝，也會持續與相關部門聯繫，繼續提升台美間不同領域的合作關係。

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