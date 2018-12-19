爺爺過世前把鄰居當孫女　預留「14年聖誕禮物」天上陪她長大

▲爺爺相當喜歡鄰居的女孩卡迪（圖右），把她當成孫女般寵愛。（圖／翻攝自推特／Owen Williams）



國際中心／綜合外電報導

英國威爾斯87歲爺爺肯（Ken Watson）10月過世，他在住處留下一大袋東西；他的女兒打開來後，結果居然是滿滿的聖誕禮物。原來，肯一直將隔壁2歲的小女孩卡迪（Cadi Williams）視為自己的孫女，他預留14年的禮物給對方，希望卡迪快樂長大。

肯生前是潛水員，他告訴鄰居，自己最大的心願是活到100歲，看著隔壁的小女孩成長；然而，他也有預感時日不多，便先在家包裝聖誕禮品，包括各式童書。卡迪的父母日前看到大塑膠袋，原以為是垃圾，卻是滿出來的禮物，忍不住淚崩。

▲肯留下的禮物。（圖／翻攝自推特／Owen Williams）



卡迪的父親歐文（Owen）說，描述這樣的心情很困難，實在太出乎意料，他不知道準備這些禮物花了多少時間。現在2歲的卡迪，未來每年都能拿到暖心爺爺準備的禮品，直到她16歲成為少女。

Dying neighbour leaves girl 14 years' of presents https://t.co/OiAhrG1J9E — BBC News (UK) (@BBCNews) 2018年12月18日

歐文回憶，他第一次看見肯時，對方83歲，還站在椅子上，看起來充滿活力。至於這些禮物除了書籍以外，還有絨毛玩具、樂高等，可以讓卡迪玩上許久。