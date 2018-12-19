只剩頭和手能動　「換頭手術」絕症男娶嬌妻還順利生子

▲願意擔任首位「換頭手術」的白老鼠史皮瑞杜諾夫。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

曾經願意成為首位接受「換頭手術」的志願者史皮瑞杜諾夫（Valery Spiridonov）近來傳來好消息，身為重度殘障的他，雖然全身只剩下頭和手能活動，長年以輪椅代步，但他不僅娶到了爆乳嬌妻，還順利擁有了一個身體健康的兒子。

據《每日郵報》報導，33歲俄羅斯電腦工程師史皮瑞杜諾夫罹患一種罕見的「沃尼克－霍夫曼症」（Werdnig-Hoffmann），是一種致命的基因失調症，會使肌肉無法成長、四肢萎縮、無法自由活動。史皮瑞杜諾夫先前為了要重建正常生活，接受了義大利神經外科名醫的「頭部移植手術」，但他卻突然得知醫生要改替一名中國人進行手術。

史皮瑞杜諾夫後來移居美國，進入佛羅里達大學研讀電腦分析感知，雖然期盼已久的換頭手術並未順利進行，失去了重獲新生的希望，但他近日在社交媒體貼文透露一則好消息，他與30歲的潘菲洛娃（Anastasia Panfilova）已結婚，還育有一子。據報導，潘菲洛娃之前在義大利讀書，擁有好幾個學位，是一位化學技術師。

史皮瑞杜諾夫說，「我們兩個住在同一個城市，又常常在工作上見到面，兩人從剛認識就相信對方就是自己的真愛。」據報導，他們一年前在莫斯科結婚，目前擁有大約六周大的兒子，身體非常健康，皮瑞杜諾夫也開心表示，「這根本是奇蹟！」