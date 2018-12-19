台指期開高漲近50點蓄戰9800點大關　3大期指攜手向前衝

▲台指期今（19）日跳空開高，三大期指同步走揚，蓄戰9800點大關。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國總統川普再度抨擊美國聯準會（Fed）要感受市場，不要因無意義的數字而貿然升息，使得美股3大指數連日重挫後收紅，日、韓股則各自表態，台指期今（19）日跳空開高，三大期指同步走揚，早盤漲近50點，站穩9700點大關。

美國聯準會（Fed）展開為期兩天的會議，市場靜待是否升息，美股在連續2天重挫後掀起反彈行情，其中道瓊工業平均指數盤中一度漲逾300點，隨後漲幅收斂，終場上漲82.66點，漲幅0.35%，收在23675.64點；那斯達克指數也漲30.18點，漲幅0.45%，收報6783.91點；標準普爾500指數收漲0.22點，漲幅0.01%，以2546.16點作收，持續在14個月低點附近徘徊。

台北股期周二同步開低，台股開低後跌幅收斂，在電金連袂跌深下，盤中一度低探9701.1點，終場下跌68.71點，收在9718.82點，守住9700點大關，成交值新台幣941.91億元，3大法人同步站在賣方，合計賣超台股82.29億元，其中自營商賣超24.16億元、投信賣超1.54億元，外資及陸資賣超56.59億元。

台指期呈現開低走低格局，電子期轉為逆價差、金融期則與現貨呈現正價差，午盤過後買盤逢低承接，使得跌幅逐漸收斂，終場下挫73點，以9717點作收，成交量11萬6371口。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2621口至8743口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1500至3萬9202口。