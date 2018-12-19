台股小漲近30點　市場觀望壓抑向上表現



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

Fed利率決策前，市場呈現觀望態度，今（19）日受美股小漲影響，亞股早盤紛紛各自表態，台股集中市場加權指數開盤小漲2.10點、以9720.92點開出，成交金額新台幣12.51億元。隨著股王大立光早盤強漲1.6%，領漲電子股，漲幅緩步擴大約30點，但指數一直呈現橫向狹幅整理，未能突破9750點。截至上午9點12分，指數暫報9739.55點。

八大類股早盤漲多跌少，惟食品股與電機股表現較為弱勢。蘋概三王皆開出紅盤，股王大立光（3008）強漲1.69%、權值股台積電（2330）守平盤，鴻海（2317）小漲0.14%。

連續兩天大跌的美國股市今天開高走高，不過受到油價重挫，以及美國聯準會今、明兩天開會，可能做出升息決策的疑慮影響，漲幅受限，3大指數小幅收高。道瓊工業指數漲82.66點或0.35%，收在2萬3675.64點。標準普爾500指數幾乎持平，微漲0.22點或0.01%，收2546.16點。那斯達克指數漲30.18點或0.45%，以6783.91點作收。

日盛投顧表示，台股目前仍為短多，支撐為9500點至9600點，壓力為9900點至季線，短線偏多整理，觀察今日台股指數是否能守穩在9700點之上，並收復月線。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，主要關注點在於明日凌晨美國聯準會（Fed）利率決策會議，目前市場預估升息的機率為75%，升息機率仍高；不過因擔憂經濟下行的風險，使Fed近期開始出現鴿派的訊號。此外，今日台指期結算、臨近年底作帳行情等，外資可能也因陸續進入聖誕休假期而交易顯得清淡。

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