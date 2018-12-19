陸疑干涉台灣選舉　美參議員致函國務卿籲「密切合作調查」





▲美國參議員針對大陸疑似干預台灣選舉提出關切。圖為今年的九合一大選。（圖／記者樓菀玲攝）

國際中心／綜合報導

6位美國聯邦參議員日前致函給國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），在信中表達對中國干預台灣選舉一事的關切，更列舉了台灣政府調查的相關案例。他們還在信中呼籲，美國政府應協助台灣進行調查，避免這類干預再次發生，與民主國家站在一起。



中央社報導，這封信由民主黨籍聯邦參議員瑪斯托（Catherine Cortez-Masto）、庫恩斯（Chris Coons）、班奈特（Michael Bennet），以及共和黨籍外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、長期支持台灣的盧比歐（Marco Rubio）與克魯茲（Ted Cruz）等6人共同署名，並在13日送交國務卿蓬佩奧。

參議員們在信中指出，中國大陸試圖傷害全世界民主進展與規範，威脅美國盟友。針對陸方試圖干預台灣選舉的指控，參議員們認為，美國行政部門應該立即嚴肅地處理，與台灣當局密切合作調查，並在必要時採取行動，避免這類干預再次在台灣，或是世界上其他地方。

信中也列舉了台灣政府過去針對大陸干預行動的調查，例如在今年10月，當局就公佈了正在調查33件中國以資金試圖干預台灣選舉的情報，另外，台灣政府也指控，北京利用社群媒體如臉書、假消息、Line以及PTT等平台散布假消息，影響民眾對於某些特定候選的人觀感，也有候選人公布網址宣稱假消息來源是中國大陸。

美國國務院副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）在今年11月訪台時提到，印太和其他地區面臨民主倒退的時候，「台灣是他們的重要典範，面對這樣的挑戰，台灣要和美國這樣的民主體制站在一起，走向不用受壓迫及剝削的光明未來」。信中也提到這段話，並表示，美國應該持續和民主國家站在同一陣線，對抗企圖侵犯主權與自由的做法。