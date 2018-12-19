恐無耶誕行情　美股12月跌幅僅次於1930年代經濟大蕭條

▲美股示意圖。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，近期美股表現不佳，道瓊工業指數和標準普爾500指數的跌幅紛紛邁向1931年美國經濟大蕭條以來最深的跌幅，美股今年恐無耶誕行情。

據CNBC引述《股票交易員年鑑》（Stock Trader's Almanac）報導，過去12月為美股表現較為優異的月份，標普500指數往年在12月平均會上漲1.6%，但據了解，今年12月以來，道瓊工業指數已下跌7.8%，標普500指數也下跌7.6%，這樣的表現，恐將是美股1931年經濟大蕭條後跌幅最深的12月。

雖然報導認為，從歷史紀錄來看，美股有望在12月的下旬止跌回升，但先前Ned Davis Research美國市場策略師Ed Clissold就表示，他原先預測熊市會在2019年才抵達華爾街，但自10月以來的一波波修正嚴重破壞線形，美股看來只要再逢一波利空就會遭殃，因此他決定將熊市的預測提前。

他表示，若將這波下跌視為與經濟衰退無關的典型熊市，跌幅將達20%甚至更多，「這就是我們未來幾個月必須思考的問題。」當壓倒性的悲觀情緒引發股市從近期高點下挫達20%或更多時，即為熊市。

目前美股遭受波動，而美國聯準會（Fed）預計將於美國時間周三升息，為今年以來第4次也是最後一次。但雙線資本（DoubleLine Capital）投資長「債券天王」岡雷克（Jeffrey Gundlach）卻表示，目前債市正在發出Fed不應升息的信號。「我認為他們本周不該提高利率，看看殖利率曲線的2年、3年、5年部分，它們持平於2.7％。」岡雷克認為，Fed本周不應升息，理由是對債券市場的擔憂，以及經濟成長趨緩可能導致2020年有必要反轉（即轉為降息）預期。