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施崇棠坦承產品出問題　「高層換血」再造救華碩

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▲施崇棠上週五在華碩總部接受本刊專訪，矢言找回華碩的魂與本。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

上週四（13日），品牌大廠華碩人事大地震，原任執行長沈振來請辭，由2位五年級中生代許先越、胡書賓上位接下共同執行長大任，董事長施崇棠選在歲末之際重手改革，震撼科技界。

就在宣布人事案後的隔天，施崇棠在關渡總部接受本刊專訪，從華碩改革談起，並對接班、手機與AIOT（人工智慧暨物聯網）等未來新事業布局詳加說明。對華碩再造，施崇棠下了個註解，就是「不再逃避，接受現實，迅速改進。」

「到明年，也就是華碩的30週年，在這個時間點，面對更劇烈的產業變化以及競爭，過去2年的營運陷入低潮，我代表所有的經營團隊，對所有客戶、股東以及所有支持華碩的朋友，致上最深的歉意。」今年66歲、頭髮花白的施崇棠為華碩單季虧損鞠躬道歉。

上週四（12月13日），天氣冷颼颼，位於關渡的華碩總部更是低氣壓籠罩，曾被視為華碩準接班人的沈振來請辭獲准，施崇棠再上火線召開記者會宣布，五年級中生代許先越和胡書賓連袂上位，擔任華碩共同執行長（Co-CEO）。

華碩上週四舉行記者會，施崇棠率領一級主管為過去2年的營運低潮鞠躬道歉。

隔天施崇棠接受本刊專訪，坦然面對失敗。「這2年必須承認華碩在產品出了一些問題、沒有那麼創新，我們要重新找華碩的魂與本，就是產品、品質還有體驗。」身穿深色西裝，臉上看起來顯露疲憊、頭髮花白的他語氣愧疚但堅定地說。

攤開財報來看，華碩今年到目前為止累計營收3,579億元，比去年同期衰退近1成。第4季更因提列手機事業一次性認列虧損約62億元，將出現自2010年與和碩正式分家以來的首度單季虧損。

面對營運逆風以及中美貿易戰等挑戰，施崇棠鐵了心下重手「砍掉重練」，不只獲准愛徒沈振來請辭，更提拔許先越和胡書賓2位中生代幹部上位，「這一次才是真正最徹底的文化改造，華碩人要擁抱現實，改掉避免衝突的文化，把大家聚在一起找出真相，發揮眾智，甚至逼出創新。」施崇棠對本刊強調改革的決心。


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關鍵字：鏡週刊,華碩,施崇棠

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