兒子以希特勒命名「致敬納粹」　老公穿三K黨白袍抱嬰被判入獄

▲新納粹主義近年來在歐洲成為一股勢力 。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

英國一對夫妻為了表達對納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）的尊敬，將小兒子的中間名選為阿道夫（Adolf），他們加入新納粹組織，因為具有「暴力的種族主義信仰」，18日分別被判處6年6個月、5年徒刑，聽到判決時他們牽著手哭泣。

《每日電訊報》報導，22歲的托馬斯（Adam Thomas）與38歲的帕塔塔斯（Claudia Patatas）是極右翼組織「國家行動」（National Action）的成員；該組織已於2016年被政府禁止。

這對夫妻主張新納粹主義，並將兒子以希特勒命名，被問到為何要這樣做，他們說是出於對希特勒的敬意。伯明罕皇家法院法官表示，考量到他們長期崇尚暴力的種族主義並加入恐怖組織，試圖推翻英國的民主，分別判處他們徒刑。

夫妻倆的摯友弗萊徹（Darren Fletcher）在審判前承認，他屬於「國家行動」的成員，他因同一罪刑被判處5年徒刑。總共有6人在18日被判刑，這些人都是恐怖主義組織的成員。

法官得知，弗萊徹教導自己的女兒給納粹致敬，並向帕塔塔斯發送訊息說「終於讓她去做了！」從其他照片還可見，托馬斯穿著曾奉行白人至上主義三K黨的代表服裝白袍，一邊抱著兒子。

在其他成員談話中，帕塔塔斯表示「所有猶太人都必須被處死」；托馬斯則告訴夥伴，他發現所有白人以外的人都不能被容忍。據了解，前者是來自葡萄牙的婚攝，後者則是亞馬遜的前保全。

托馬斯坦承，他是種族主義者，曾指示製作炸彈。據了解，「國家行動」於2013年成立，2016年曾稱讚槍殺英國國會議員考克斯（Jo Cox）的槍手，被政府定調為恐怖主義組織，禁止日後展開活動。

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