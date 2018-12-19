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ATM漏洞爽領3500萬！他天天撒錢辦派對「駕機飛私人島」花光錢自首

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▲29歲男子桑德斯（Dan Saunders）利用提款機漏洞，爽領160萬澳元（約新台幣3550萬元）。（圖／翻攝自YouTube）

▲29歲男子桑德斯（Dan Saunders）利用提款機漏洞，爽領160萬澳元（約新台幣3550萬元）。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

如果是你，你會怎麼辦？澳洲旺加拉塔（Wangaratta）一名調酒師無意間發現自動櫃員機（ATM）竟然有漏洞，可以無止境用信用卡不斷領錢，而且銀行完全沒有記錄，於是他前後領取了160萬澳元（約新台幣3550萬元），接著開始過著奢華生活，搭私人飛機度假或入住豪華飯店，把錢亂花後因良心不安而主動自首。

29歲男子桑德斯（Dan Saunders）原本只是一位月薪700澳元（約新台幣1萬5500元）的調酒師，2011年2月，他工作結束後前往ATM領錢，看見帳戶餘額只剩下3澳元（約新台幣67元），於是從信用卡轉帳200澳元（約新台幣4430元）至戶頭提領，沒想到ATM上顯示交易失敗，卻吐出現鈔，卻沒有任何交易紀錄。

桑德斯嚇傻，他回到酒吧後越想越不對勁，於是又回去ATM用同樣的方式提款，一口氣領了2000澳元（約新台幣4萬4300元），他發現他的帳戶餘額會變成負數，但每天凌晨12時至1時之間ATM都會出現類似的問題，讓他不斷可以提領現金，卻無銀行紀錄，銀行也沒有打電話給他。

於是桑德斯開始每天去ATM領錢，他原本想要提款到銀行發現為止，沒想到銀行從頭到尾都不知道這件事情，於是他就一直領錢，4個月內提款了160萬澳元（約新台幣3550萬元），「提款讓人上癮，我就像是原始人發現火種一樣學會用火。」

不用工作就能過著奢華的生活，桑德斯開始去最好的餐廳用餐、請朋友喝酒、開派對，女朋友一個換一個，也一直入住五星級飯店，身上穿戴著名牌服飾，還有伴遊小姐陪伴乘坐直升機，甚至租飛機至印尼峇里島附近的私人小島度假，每天都過著幸福快樂的日子，幫朋友繳清學費，還幫朋友付法國留學的費用，完成夢想。

但最後，桑德斯開始覺得空虛，也覺得有些不踏實，他只是想體驗一下「有錢人的生活」，但還是會擔心自己總有一天會被逮捕，因此他把所有錢都花光後，向警方自首，3年後，他因詐欺和盜竊罪被判刑1年，於2016年5月獲釋，以每小時22澳元（約新台幣500元）繼續在酒吧工作，回到平凡的人生。

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關鍵字：富豪,ATM,盜領,飛機,紐澳要聞

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