Google隱私團隊反對　「蜻蜓計劃」傳胎死腹中

▲谷歌 （Google）網路搜尋服務。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

科技巨擘Google曾傳出為了要重返中國大陸市場，秘密進行一項「蜻蜓計劃」(Project Dragonfly)，打造配合中國大陸相關法規的「過濾版」搜尋引擎，Google員工甚至還因此發起聯名簽署書要求公司要更透明化。但現在外媒報導指出，Google 已經決定中止「蜻蜓計劃」(Project Dragonfly)。

Google搜索引擎自2010年在中國大陸被全面封鎖，但為了重返中國大陸市場，該公司利用其在2008年買下的中國大陸網站265.com歷年的搜尋紀錄，建立敏感詞彙關鍵字。Google工程師利用265.com的搜尋內容，建立不能出現在搜尋結果的網站清單，例如「天安門事件」、「六四」、「民主」等，只要使用者輸入關鍵字就會出現空白頁面，該項計畫為「蜻蜓計畫」。

但現在外媒《The Intercept》報導指出，Google 使用中國大陸網站265.com歷年的搜尋紀錄一事被報導後，該公司的隱私團隊才知情，相當憤怒，在經過一系列內部會議後，被視為「蜻蜓計畫」不可或缺的265.com數據將不再被允許使用，等同決定中止「蜻蜓計劃」。

報導稱，在終止「蜻蜓計劃」後，Google將會將這些內部資源轉移至發展其他國家的相關產品，例如印度、印尼和巴西等國家的產品。

而11日Google執行長皮采(Sundar Pichai)就曾在美國國會聽證會表示，「我們準備在任何國家營運時，都會考慮到該國的營運條件，然而不只限於中國大陸，過去我們內部一直努力在討論操作的條件，更探索各種的可能性」。他進一步提到，「若我們計畫在中國大陸執行，我很樂意保持透明化」。

▼Google執行長皮采(Sundar Pichai)。（圖／路透）