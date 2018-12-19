華為又遭抵制　印度電信業要求政府禁用陸企電信設備

▲印度電信出口促進委員會（TEPC）致函政府希望能加入抵制華為等陸企的行列。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

以美國為首發起的抵制華為浪潮愈演愈烈，據外媒報導，現在印度的電信出口促進委員會（TEPC）就建議印度國家安全顧問Ajit Doval政府應該要禁止從華為、中興通訊以及烽火科技（FiberHome Technologies）等中國大陸企業採購設備。

據外媒《Business Today》報導，印度的電信出口促進委員會（TEPC）主席Shyamal Ghosh在給印度國家安全顧問Ajit Doval的信中提到，應該要禁止任何政府的電信設備採購中國大陸企業的產品，且電力、鐵路、石油、國防和公共事業單位等也一樣，「我們認為我國的本土設備製造商已經擁有相關的產品技術、知識產權以及製造能力能夠解決這些需求。」

近期以美國為首，已經有許多國家，如日本、加拿大、英國、德國、澳大利亞和紐西蘭加入抵制華為的行列，Shyamal Ghosh認為，透過上述這些先進國家的抵制行為，可以驗證大陸的電信設備商已經對國家安全構成威脅。他認為，印度當前正在積極轉型成數位國家，因此電信網路設備應該從可信賴的管道購買。

但印度行動電信營運商協會（COAI）認為，印度的電信出口促進委員會（TEPC）要求印度政府加入抵制華為等大陸企業的行為是沒有價值的，並表示很驚訝TEPC會在沒有任何證據的情況下提出這樣的指控。

華為發言人對此表示，「作為全球電信通訊設備的領導企業，我們將致力為客戶開發值得信賴的安全解決方案。我們將繼續爭取各國政府與全球合作夥伴的支持。華為在中國大陸有良好的業務發展紀錄，未來將繼續與印度政府和相關業者保持密切合作。」並表示，隱私和安全始終是華為的首要任務。