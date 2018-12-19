找到ATM漏洞！他狂提3500萬買下伴遊女郎　恐慌症後自首

▲丹利用ATM的漏洞領取不屬於他的錢財。（圖／示意圖／取自pakutaso）

國際中心／綜合報導

澳洲29歲男子丹（Dan Saunders）曾過著奢華的人生，他搭乘私人飛機，穿上名貴西裝，總是有各類女人受他吸引。然而，他的錢財並不屬於他，他一天發現提款機的漏洞後，陸續在4個月內提出約160萬澳幣（約台幣3500萬元），良心不安的他最後自首，如今已出獄。

丹獨家接受《太陽報》採訪，職業是調酒師的他，2011年2月先到提款機領錢，發現裡面只剩3英鎊，當時他已經喝得很醉，便隨機按下按鈕。驚訝的是，雖然ATM吐出紙條顯示交易失敗，卻仍提供現金給丹，帳戶則沒有留下任何紀錄。

隨後，丹繼續在酒吧暢飲，但心中仍掛念那台機器，他又回到原處，「我試著領取250英鎊，接著是300英鎊，想著會發生什麼，它一直給我錢。」他清醒後，曾一度以為是夢，但翻開包包，多出來的錢確實就在裡面，他後來發現，只要在凌晨12時到1時之間利用特定的ATM領錢，機器會失去連線，沒有紀錄，他就能藉機拿到不義之財。

丹的銀行並未注意到疏失，雖然他曾被詢問是否有去領錢，但沒有後續。他形容，這就像是魔術般，他開始每晚領取錢財，然後請別人喝飲料，他在最高級的餐廳吃飯，每周舉辦狂歡派對，甚至迷上賭博，最後被炒魷魚，當時女友也向他提分手。

雖然失去工作與女友，丹已習慣奢侈的生活，他說，「那些認為你有錢的人，會用不同的方式對待你。特別是異性。」他開始花錢買伴遊女郎的陪伴，此外，他還幫朋友支付大學學費，又送一名好友到法國讀書。

對於家人，丹守口如瓶自己的秘密，他告訴陌生人，他是一名投資者，或是在房地產產業工作。他購買一架私人飛機，邀請大家到渡假村玩樂，享受各種美食，「人們給了我他們的夢想，而我只是負責實現。」

然而，丹默默承受著心理上的壓力，他後來患有恐慌症，害怕事蹟曝光，經常夢到自己被逮捕，酒店的門鈴響了，他以為一切都結束了，是警察找上門，結果只是服務人員詢問是否需要新毛巾。

最終，丹在2011年6月先聯繫銀行，他後來被依詐欺與竊盜等罪名逮捕，直到2016年5月他離開監獄，他曾坐牢1年並被罰款。如今，他再度回到酒吧工作，「現在，我很開心，我幾乎擁有很多東西，過著相當穩定的生活。」