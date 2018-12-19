統合全美軍！川普「太空四部曲」踏第一步　願打造全新軍種：太空部隊

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）18日簽署備忘錄，授權美國防部成立「太空司令部」（Space Command），全面掌控太空軍事行動；雖然可能還沒有明確的直接關係，但此舉可望是川普希望建立美國全新軍種「太空部隊」（Space Force）方向的第一步。

美國國防新時代從今開始！被視為負責組建「太空部隊」的副總統潘斯（Mike Pence）表示，新成立的「太空司令部」將整合美軍所有軍種，包括美軍的行動和技術發展，作為未來美國的太空軍力。而這是繼五角大廈成立中央司令部（Central Command）、歐洲司令部（Europe Command）等後，第11個作戰司令部。

除了統籌太空軍事，「太空司令部」也監督美軍在太空的所有行動，加速技術發展，也保護美國在太空的相關資產，維護美國在太空的優勢地位。

川普6月曾表示希望能成立「太空部隊」，在海軍（Navy）、海軍陸戰隊（Marine Corps）、陸軍（Army）、空軍（Air Force）、海岸警衛隊（Coast Guard）之外，計畫在2020年成立第6個全新的軍種「太空部隊」。不過「太空部隊」仍需要等國會批准才能計畫成立，但國會議員和國防官員都認為，成立全新軍種將耗費更多的資源。

根據五角大廈提交的計畫書，美國的太空軍事計畫包括成立「太空司令部」、建立「太空作戰部隊」整合太空專業人員、成立「太空開發局」研發太空技術、打造「負責太空的助理國防部長」新職位領導太空軍隊等完整的「太空四部曲」，目前踏出了第一步。