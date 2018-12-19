16歲魯蛇男登「性愛島」極樂3天！2辣妹幫灌酒破處：爽到我想哭

▲紐約16歲少年抽到性愛島活動，順利破處。（圖／翻攝自sexisland網站）

網搜小組／綜合報導

紐約一名16歲的少年從來沒嘗試過性愛滋味，沒想到意外抽到了知名活動「性愛島」（Sex Island）的門票，順利破處，他也向外媒揭露了在島上四天三夜的極樂生活，包含各式情色的遊戲，以及第一次喝酒等等，他甚至愛上了其中一個女伴，希望能跟對方結婚。

「每日郵報」報導，這名處男少年只公布姓名為布萊恩（Brian），是住在紐約的智利人，他聲稱自己去了加勒比海著名的「性愛島」，這是個主打無限放蕩性愛的活動。他提到，自己在「性愛島」上破處了，嘗試人生首次性愛，還服用藥物和第一次喝酒，一切體驗都相當新鮮。

他分享心得時表示，「我一開始真的超緊張，但其他的男性都很願意幫我，讓我很安心，他們就像我在那邊的家人一樣，初夜的時候我完全不知道怎麼半，但兩個女孩都很親切指導。整個過程都棒到不行，光是想到都讓我覺得很想哭，我第一次嘗試性愛和喝酒」。

▲「性愛島」主打春光無限。（圖／翻攝自sexisland網站）

布萊恩提到，每個來賓登島之後都可以選擇兩個女孩，在整個假期中相伴左右，「我選的其中一個女生叫安德莉亞，我想我好像真的愛上她了，希望他可以當我女朋友，她對我真的很好」。她與安德莉亞的性事非常美好，還跟另外一名女孩一起玩3P，「我甚至想要娶她，她也說想要搬到美國來住，我留了她的電話，很希望能再次見面」。

布萊恩表示，他之前嘗試在交友軟體Tinder上認識女孩，但是從來沒有勇氣提出見面的要求，因為怕被對方騙，也曾經跟一個學校內的朋友接吻，但沒有繼續發展下去，但是這個三天的極樂之旅改變了他的人生，「我還做了很多事情，例如跟上空的女子跳舞，玩脫衣與網球，一切都很驚奇，我永遠不會忘記」。

「性愛島」今年的活動舉辦在12月14到17日，有30名男性參加，原先一張門票要價4500美元（約台幣13.9萬），但布萊恩拿爸爸的信用卡參加該網站的活動，意外獲得門票。

他提到，在這趟極樂之旅前，朋友們都感到非常羨慕，回到學校之後，把照片炫耀給每一個人看，「我就是想要所有嘲笑我的人知道，我現在有多man了！我左擁右抱，他們啥都沒有」。