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川普下令五角大廈成立「太空司令部」　盼2020打造太空部隊

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▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲川普下令成立太空司令部。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普今天在18日簽署備忘錄，正式成立隸屬於五角大廈的「太空司令部」（Space Command），這個新單位將會對太空軍事行動有全面掌控權。川普曾在6月時說過要成立新的軍種「太空部隊」（Space Force），這個舉動可能是朝此方向邁出的一步。

綜合外媒報導，川普在18日簽署這份備忘錄，授權國防部創建新的太空司令部，目標在於掌控和組織太空中的行動，加速科技進步，以及尋求更有效的方法來保護美國在太空中的資產，包含數量龐大的衛星，美國的部隊必須仰賴這些衛星進行航海、通訊、和監視等任務。

CNN報導，兩名五角大廈的官員表示，國防部幾乎已經「太空部隊」的提案草案，將會隸屬於空軍之下，但是會有很多獨立的作業，類似於美國海軍陸戰隊和海軍的關係。新成立的太空司令部將會是國防部的第11個作戰司令部。

副總統潘斯在佛州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）表示，太空司令部日後會繼續成長，川普在近幾天內也會簽署新的太空政策命令，「我們將安排計畫及時程，來創立第六個武裝軍種，也就是美國太空部隊，兩黨的議員們都在持續努力，希望在2020年底完成這項計畫」。

川普日前多次提到成立太空部隊的消息，並堅持這麼做可以解決太空放位能力弱的問題，維護美國太空霸主的地位，不過之後還得由國會批准，才能成立太空部隊，有部分的議員和國防部官員對此抱質疑態度，認為花費太高，且效果沒想像中好。現有的美國空軍太空司令部（US Air Force's Space Command）內有3萬多人效力，總部位在科羅拉多州比德森空軍基地（Peterson Air Force Base）。
 

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關鍵字：太空部隊,太空司令部,五角大廈,川普,軍武國際軍武,北美要聞

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