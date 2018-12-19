川普推特語錄／祝佛林將軍今天開庭好運　根本沒有通俄都是獵巫！

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普的前國安顧問佛林遭控作偽證案，預定今天將開庭宣判。川普總統在推特上「祝他好運」，並再度喊冤強調他的團隊根本沒有通俄，整起調查行動都只是政治獵巫。

想看更多川普推特語錄，請點擊：

►►川普推特語錄／當民主黨人說沒圍牆也有安全 記住他只是一名政客

►►川普推特語錄／真正的醜聞是不平衡的報導 像是NBC及週六夜現場

►►川普推特語錄／獵巫！美國開國以來 媒體從來沒有這樣不誠實

▼Michael Isikoff是第一個報導卷宗指控的人，現在嚴重懷疑卷宗案的說法。整個通俄門事件就是一場騙局，但誰能來恢復這麼多好人被損害的名譽呢？

▼報導俄國卷宗的記者，現在開始懷疑傻瓜Christopher Steele的說法了！「當你深入Steele卷宗案具體指控的細節，我們沒有看見任何證據。有充分的理由認為，一些更聳動的指控永遠不可能被證實，而且很可能是假的。」謝謝Yahoo Michael Isikoff 的誠實。這代表外國情報監視法和通俄門獵巫是徹底的詐欺騙局，應該立刻結束。同時，還是騙子希拉蕊和DNC付的錢！

▼非法移民每年要花美國超過2000億美元，怎麼能讓這種事情發生？



▼Facebook、Twitter和Google對民主黨如此偏心真的太荒謬了！事實上，Twitter讓人們變得更難追蹤我的Twitter帳號。他們刪除了許多名字，大大減緩了我的追蹤人數增加水準和速度。他們卻說，什麼都沒做！

▼我希望美聯儲的人在犯下另一個錯誤之前，先讀一下今天的《華爾街日報》。此外，不要讓市場變得更缺乏流動性。不要再50 B's了（指美聯儲資產負債表500億美元上限）。感覺一下市場，不要只看無意義的數字。祝好運！

▼祝Michael Flynn將軍今天出庭好運。對他會怎麼說很感興趣，儘管他在我們偉大且明顯成功競選中，所謂的通俄指控上承受巨大壓力。根本沒有勾結！

▼在漫長且高度偏頗的穆勒政治獵巫中，最讓人氣憤的事，Peter Strzok和他的FBI情人Lisa Page之間傳送的1萬9000條簡訊被要求提供，卻被故意且非法的刪除。這原本能說明整起騙局，如今正受到抗議！