「川普當支票簿爽用」…紐約州控違法運作　川普基金會解散！

▲紐約州指控川普基金會非法運作，包括配合2016年競選活動。圖為紐約市中心的川普大樓，同也是川普競選總部所在地。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合外電報導

美國紐約州先前控告「川普基金會」（Donald J. Trump Foundation）非法運作，使川普在個人、商業和政治上受益。紐約州檢察總長辦公室18日宣布，川普基金會已經同意在法院監管下解散，此舉將使訴訟程序得以進行。

根據《紐約時報》報導，紐約檢察總長安德伍德（Barbara Underwood）指控川普基金會「故意並反覆」進行「一種令人震驚的非法模式」，包括配合川普總統2016年大選期間的競選活動。安德伍德說，「這相當於川普基金會的功用，就只是替川普個人商業、政治和利益服務的一本支票簿。」

紐約州檢方尋求，禁止川普和其3名年長子女未來在紐約其他慈善機構繼續擔任董事會成員。此外，川普基金會的剩餘資產也將會被重新分配。安德伍德辦公室今年6月份起訴川普基金會，指控其「不正當且廣泛從事政治活動，屢次並故意自我交易，未遵守基本信託義務和實施法律規範的基本法人程序。」

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，基金會解散協議由檢察總長辦公室和基金會辦公室共同簽署，允許檢方審查該慈善基金會的資產接收人。根據川普基金會提交的最近一次報稅表顯示，其淨資產略高於170萬美元（約新台幣5240萬元。）

安德伍德形容，「這是司法的一大勝利，說明法律規定適用於每一個人」。她說，將會繼續推進訴訟，「確保川普基金會和其董事會成員，能夠對他們明顯且一再違反州與聯邦法律的行為負責。」川普基金會暫時還沒有針對此事發表回應。

報導指出，監督訴訟的法官必須批准協議使其生效，並監管基金會的解散。隨著法官斯卡普拉於11月作出裁決後，該協議使訴訟案能夠繼續進行，否決了基金會撤銷該案件的動議。