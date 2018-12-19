盤前／台股震盪「趨堅」　市場靜待Fed動向



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

全球的經濟數據目前均普遍偏弱，美國聯準會（Fed）公布利率決策前，都讓市場呈現觀望態度，台股成交量已連3日未達千億元，而國際股市表現不佳，作帳行情又近尾聲，究竟台股能不能堅守前波段低點？還是能向上攻？

今（19）日盤勢分析

法人表示，近期外資動向受到國際股市牽動明顯，而隨著今日台指期結算，緊接著Fed利率決策會議，近期量能明顯萎縮，已連續3日未達千億元，不過台股相對跌幅控制在範圍之內，除了外資休假之外，今年以來美股跌幅小、未跌破年初低點，台股則已經跌破年初的相對低點。

而本周外資法人在台股市場積極度低，短期對台股來說賣壓減低、權值股壓力變小，但在Fed利率決策會議前大漲也有限，大盤短線整理格局不變，預期台股在9600點到季線約9998點區間整理，9600點下檔有支撐，中小型個股表現，年底內資作帳行情可期。

12月18日台股盤勢

台股昨日受到美股重挫、亞股全面走跌，以及國際油價持續探底，在台塑化、台塑以及金融股領跌下，指數盤中重挫逾80點，指數一度回測9700點關卡。集中市場加權指數終場收9718.82點，跌68.71點，跌幅0.70%，成交量新台幣941.9億元。指數最低為9701.10點、最高到9756.67點。

三大法人外資及陸資、投信和自營商同步賣超，合計賣超新台幣82.29億元。自營商賣超24.16億元，投信賣超1.54億元，外資及陸資賣超56.59億元。三大法人合計賣超82.29億元。

12月18日美股盤勢

因美國政府部分關門的可能性，增加投資人在美國聯準會政策決議公布前的不安情緒，市場靜待Fed利率決策公布。道瓊工業指數收漲82.66點或0.35%，報23,675.64點；標普500指數收漲0.22點或0.01%，報2,546.16點；那斯達克指數收漲30.18點或0.45%，報6,783.91點。

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