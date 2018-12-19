「能力越大，責任越大」！中國在WTO批美：是老大就該有老大樣子

▲示威者裝扮成超級英雄「美國隊長」，揮舞美國國旗抗議。（資料照／路透）



大陸中心／綜合報導

世界貿易組織（WTO）17日在日內瓦就美國貿易政策審議，中國駐世貿組織大使張向晨發言時批評美國奉行單邊主義和保護主義政策。他引用超級英雄電影蜘蛛人中的名言，「能力越大，責任越大」，呼籲美方勿逃避責任，「是老大就該有老大的樣子」。

陸媒報導，世貿組織當天開始對美國貿易政策進行審議，上一次審議為2016年。張向晨發言時提到，WTO規則體系的建立和多邊貿易體制離不開美國的貢獻，隨後話鋒一轉，引用好萊塢超級英雄電影蜘蛛人中的知名台詞向美國喊話。張向晨說，「我記得蜘蛛俠在電影裡說過，『偉大的力量來自偉大的責任。』蜘蛛俠做到了這一點。」

張向晨說，「力量和責任的關係不僅適用於超人，也適用於普通人和國家」，「自上次審議之後，特別是這一年來，在貿易政策領域，我們看到了另外一個美國，一個力量和責任嚴重不匹配的美國。」

他進一步表示，不久前中國和歐盟等成員共同提出改革WTO上訴機構的提案。期待美國有建設性的參與討論，希望包括美國在內的所有成員一起通過平等協商，推動WTO與時俱進，適應經濟全球化的發展，回應國際工商界的期待。

結語時，張向晨再度提到「力量與責任」的關係。他說，「小到一個家庭，大到一個國際組織，是老大就該有老大的樣子」；「偉大的代價是承擔責任…美國人不能逃避他們對世界的責任。」

另據外媒報導，對於WTO該如何改革，中美雙方代表在閉門檢討會議開場時言詞交鋒。美國駐世貿組織大使習達難（Dennis Shea）稱，中國「不公平競爭行為」違反WTO規則，傷害外國企業和勞工。張向晨反擊稱，川普政府針對進口鋼鋁採取關稅，是假借模稜兩可的國家安全疑慮施行保護主義。