天才創業者年僅34歲殞落　兩次創業從短視頻到競答遊戲全獲大成功

▲ Colin Kroll。（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

紐約時間週日早上，一位首次創業就開創了「美國快手」短視頻平台，二次創業又讓美國萬人空巷參與在線答題的天才Colin Kroll，在他紐約的公寓中被發現死亡。

據CNN報導，當時Kroll的女友發現Kroll的電話打不通，長時間沒有任何回覆，於是報警申請調查。當警察破門而入時，Kroll已經在自己的臥室裡失去了意識。紐約州警署稱，警察在Kroll的床邊發現了一個裡面裝著白色毒品粉末的小信封。警方推測，Kroll疑似因過量吸食海洛因和可卡因而死。

Kroll本來是有機會改變世界的，而且不止一次。幾乎全世界的網民都曾被Colin Kroll捲入過二場現象級的互聯網狂歡。

答題遊戲席捲全美 熱度過後慘摔

綜合媒體報導，2018 新年時一大波「答題贏大獎」的App突然冒出：沖頂大會、百萬英雄、百萬贏家、起司超人......這些全民競答遊戲名字各不相同，但都有著類似的操作模式：觀眾在線註冊之後觀看直播回答問題。每期節目有 12 道選擇題，每題 10 秒思考時間。觀眾只要全部答對就能贏得巨額獎金，而這些大同小異的直播答題遊戲們，全部都是照抄Colin Kroll的創意。

2017年八月，Colin Kroll和朋友共同開發了答題App HQ Trivia。

每天在美國東部時間下午三點和晚上九點，主持人會準時出現在 HQ Trivia，用誇張的肢體語言和有感染力的話語鼓勵大家參與答題。在接下來的時間裡，你只需要答對 12 道像「2016 年 iPhone 上下載量最大的App是什麼」這樣的簡單問題，就能贏得一筆最高 25 萬美元的大獎。

零成本、低門檻，再加上緊張刺激的直播模式和巨額獎金，HQ Trivia一下就成了美國國民遊戲。在那段時間內，只要答題時間一到，所有人都會停下手上的工作做好準備，說是萬人空巷也不為過。

一位Twitter網友說，自己老婆都快生孩子了，還堅持要答完這一輪題才肯走，自己只好在一邊著急跺腳。

一之時間，全美國人都在討論 HQ Trivia。HQ Ttrivia登上AppStore排行榜第一名，最多有 83 萬美國人同時在線答題。

身為創始人的Colin Kroll一時風光無限，甚至有很多人激動地說：「這就是矽谷一直在尋找的The Next Big Thing（下一個偉大的創造），Kroll將改變人與媒體交互的方式！」

在那時，Kroll自己也是這麼認為的，但接下來的劇情完全急轉直下。

因為直播時HQ Ttrivia的瞬間流量過大，伺服器負荷過重，遊戲中經常出現卡頓和閃屏。不少玩家反映自己「因為網絡連接太差和大獎失之交臂」，一怒之下刪除遊戲。連HQ Ttrivia也不得已在App首頁寫上「網絡連接可能不穩定」。

接著，由於玩法單一，加上用戶的新鮮感過去了，HQ Ttrivia的日活開始不斷流失。截至今日，HQ Ttrivia在應用商店的排名已經掉到了 300 名左右；再加上 HQ Ttrivia沒有探索出一種持續可行的商業模式，缺乏把流量轉變為現金收入的能力，Kroll很快就發現自己連融資都拉不到，公司內外交困。

當初人們把 HQ Ttrivia捧得有多高，如今它摔得就有多慘。對年輕的Kroll而言，HQ Ttrivia的突然走紅和突然遇冷，都像是一場大夢。

但HQ Ttrivia不是Kroll唯一一個開高走低、改變世界的創業項目。

▼ Colin Kroll 前後兩次創業都是開高走低。（圖／翻攝自臉書／Colin Kroll）

短視頻火爆一時 成為矽谷新神話

2012 年，28 歲的Kroll和朋友一起創辦了短視頻平台——「美國快手（Vine）」，用戶可以在上面錄製分享 6 秒鐘的循環視頻。

在Vine正式上線之前，Twitter就以 3 千萬美元的價格收購了它，而Kroll也曾經以VineCTO 的身份加入了Twitter。

2013 年Vine正式上線後，立刻就登上了AppStore免費榜第一名。6 秒的小視頻在青少年中掀起了一股病毒式傳播的狂潮，流行程度勘比今天的抖音，最受歡迎的時候，Vine的月活躍用戶數達到了 2 億。

當時，人人都覺得Vine將成為新的社交網絡霸主，Vine的締造者Kroll也成了能跟祖克柏相提並論的新一代矽谷神話。但和 HQ Trivia 一樣，Vine也在爆火之後遭遇了急速反彈。

在Vine火起來之後，同年六月，Instagram 迅速推出視頻功能，搶佔了Vine的資源。和Vine比起來，Instagram 的視頻不僅能錄 15 秒，還能加各種濾鏡和相框。

之後，由於 Vine的總部在紐約，和舊金山的Twitter總部遙遙相望，管理效率變低，再加上Kroll自己的管理風格過於霸道導致大量人才流失，Vine在短視頻的競爭中一敗塗地。

最終，Kroll在 2014 年離開了自己一手創辦的Vine。而兩年後，Twitter也下決心關停了Vine。

HQ Ttrivia和Vine有很多相似之處——創新的模式、病毒性的傳播方式、沒有穩定的盈利模式，以及高開低走的終局，而這些項目共同的失敗命運，都和Colin Kroll本人脫不了關係。

管理能力受質疑 壓力沉積終殞落

早在Kroll創辦Vine時，關於他的負面評價就在團隊中流傳。據 《Recode》報導，在Twitter和Vine的團隊內部，Kroll風評不佳，不僅說他對待女性的態度十分詭異，連對待下屬也是粗魯又咄咄逼人，不少人認為他根本不適合管理團隊。

儘管後來Kroll離開了Vine，但這些負面評價還是一路追著他到了 HQ Ttrivia。

HQ Ttrivia母公司 Intermedia Labs 董事會成員 Jeremy Liew 也稱：「我們發現有很多人對Colin Kroll有負面評價，而且對他的行為感到不適。但是在調查後，我沒有找到任何證據撤他的職。」而這些負面評價，也為 HQ Ttrivia的後續發展造成了困擾。

今年年初，Kroll開始積極為 HQ Ttrivia 拉投資，此時HQ Ttrivia的估值的已經達到 1 億美元。但投資人冷淡的反應卻又讓他沒想到。原因是不少投資人懷疑Kroll沒有能力管理公司，對HQ Ttrivia的後續發展感到擔憂；在融資受挫的同時，Kroll還在今年被一位下屬以「粗暴管理」為由投訴了，就是這些不斷湧現的問題，都成了他沉重的負擔。

Colin Kroll的父親對《紐約時報》說，他一直「過得很痛苦，Kroll不明白為什麼他人無法跟上自己的步伐，也不知如何去表達。」眼看自己親手創辦的項目逐漸沉淪，Kroll只能投入更多的工作時間，去努力趕上瞬息萬變的市場。

談到Kroll的離去，父親悲痛萬分。「他一直是個好孩子，最近他還剛戒了酒。想想看，他才34歲，他的人生本來還有那麼長。」而原本今年聖誕節，Kroll已經和父親說好了回底特律老家休假十天，再跟他討論一下離開紐約開始新生活的事情，而如今一切成空。

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