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期交所助攻達陣　期貨交易量衝破3億口創歷史新高

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▲▼期貨。（圖／CFP）

▲期貨示意圖。（圖／CFP）

財經中心／台北報導

全球股匯市今年波動大，帶動避險需求提高，加上期交所今年陸續推出新產品及措施，11月更有增加夜盤交易商品等三大制度上路，促使期貨市場交易熱絡。根據期交所統計，期貨交易量今（19）日正式衝破3億口大關，總交易量達到3億49萬73口，除了提早在年底封關前達陣外，更創下歷史新高，今年堪稱期貨市場的豐收年。

推新措施及商品健全市場
根據期交所統計，106年期貨市場在新商品及夜盤交易注入新動能之下，期貨市場交易量達到2億6,570萬5,669口，日均量為108萬104口，較105年成長9.05%，連續第四年突破2億口的交易量。

不僅如此，隨著全球股市震幅加劇，加上期交所的政策助攻，今年交易量不斷創新高，10月之後期貨交易日盤加上夜盤交易量，更屢見100萬口，量能不斷擴大。原本期貨商預估，年底前才可突破的全年3億口歷史紀錄，提前在今（19）日達陣。

事實上，期交所為了健全交易市場，今年開始就推出許多措施跟商品。首先是 1 月 22 日實施的「動態價格穩定措施」，內容主要是對適用商品的每一筆「新進委託」逐一進行檢核，並依照該筆委託單進入交易系統時的委託簿狀況，試算該筆委託的可能成交價格。之後，期交所也不斷推動國際合作及國際商品授權，讓台灣期貨市場與國際進一步接軌。

三大制度調整齊上路
此外，期交所也趕在年底前，於11月19日實施三大制度調整，包括「國內股價指數期貨適用動態價格穩定措施」、「電子期貨納入夜盤交易適用商品」及「選擇權商品掛牌序列調整」，以健全期貨市場發展、增加夜盤交易商品及減少選擇權商品深價外和深價內掛牌序列。

其中，期貨市場動態價格穩定措施，是為了防範過去交易人錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡，導致盤中價格異常波動，除了第一階段實施的商品（台股期貨及小型臺指期貨近月、次近月及跨月價差契約），未來還會擴及所有國內股價指數期貨商品，包括台股期貨、小型臺指期貨（含週契約）、電子期貨、金融期貨、非金電期貨、台灣50期貨及櫃買期貨等所有到期契約及跨月價差契約。

另外，由於台灣電子股和美國科技股有上下游供應鏈關係，兩者關聯性高，期交所也將電子期貨納入夜盤交易適用商品，交易人可運用夜盤電子期貨進行避險交易。至於選擇權商品掛牌序列調整部分，期交所強調，為了減少掛牌序列數，因此參考國際主要交易所作法，調整季月轉近月契約履約價格間距插補規定，由全部插補方式改採部分插補方式。

以台指選擇權為例，當季月契約轉近月契約時，依近月契約履約價格間距，僅補足履約價格契約涵蓋基準指數上下15%，而非補足最小至最大掛牌序列間所有序列。

▲▼期交所總經理黃炳鈞。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲期交所總經理黃炳鈞。（圖／記者戴瑞瑤攝）

導入FinTech與AI人工智慧
對於時下最夯的金融科技（FinTech），今年期交所也下了功夫。期交所總經理黃炳鈞指出，不管是證券、期貨交易，都已經開放電子下單，年輕人進到資本市場下單會選擇用網路，法人會用專屬網路下單。104年期貨交易人透過電子下單有82%，但到今年10月底已經高達94.5%，顯示金融科技發展，已影響到投資人運用電子下單模式。

黃炳鈞認為，金融科技若運用在現貨或期貨市場，最大的優勢就是可以透過交易資訊做大數據分析，分析後可以理解投資人的交易行為、交易模式，並把數據提供給證券商，而期交所也能夠用來做業務推廣，因此，期交所104年就已經積極開始做期貨市場大數據分析，期交所未來也將引入AI人工智慧。

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關鍵字：期交所,期貨,交易量,夜盤交易,FinTech,選擇權

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