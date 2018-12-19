19歲輟學攜兄開超市年賺584億　昔日戰友理念不合鬧分家　

▲ 永輝超市是大陸常見的零售超市。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

永輝超市是近年大陸零售業的一匹黑馬，有業內人士認為，它極有可能成為「大陸的沃爾瑪」。永輝超市在大陸擁有768家店面，根據2017年財報，永輝超市實現營業收入583.95億元（人民幣，下同），同比增長18.61%；利潤總額20.24億元，同比增長30.01%。從福州第一啤酒廠特約經銷商，再到永輝超市，都是張軒松和哥哥張軒寧攜手打造的，但如今兩人卻因理念分歧而簽署分家。

刻苦耐勞勤送貨 存到人生第一桶金

綜合陸媒報導，張軒松1970年出生在福建農民家庭，家裡人最大的希望就他好好讀書，將來找份體面的工作。10歲那年，改革開放，下海經商最火熱的福建，各村各戶都湧現了大批土豪。張軒松也受到了影響，心想「反正是要出去掙錢的為什麼要等到大學畢業呢？」為了早點融入社會，19歲他就自動輟學出去闖蕩。

張軒松輟學之後做過農工、扛過泥包、搬過磚頭，後來在親戚的介紹下開始在榕城做啤酒代理批發。

剛起步的張軒松沒人力、沒管道、沒錢更沒廣告，可說是毫無競爭力，然而，張軒松察覺到了一個現象。他發現當時人們的消費能力不行，零售業銷量很低，零售店主進貨都是騎著摩托車，或者採三輪去集市小批量買些回來囤積。

為了搶到更多的零售店主，他打出「送貨上門、服務到家」的口號，店家只要一通電話，無論白天晚上、颳風下雨，1個小時內立馬趕到。

好在他出生農家，從小就早起做家務幹農活，一點都不怕苦，送貨上門的服務也就堅持了5年，終於存到了人生的第一個100萬。

1990年，有了點錢的張軒松想投資開雜貨店賺點錢養家餬口，主要賣日常用品，那時零售業還在各自為戰。但張軒松敏鋭的感覺到，超市業和雜貨店不一樣，它肯定能成為將來一流的業態。而當時榕城華榕超市、恆豐超市日用商超兩間店巨大的人流，也證實了他的想法。

為了快速的打開局面，張軒松把超市開在人口流動密集的火車站、汽車站以及市區中心，而且堅持「天天平價」，別人賣3塊的毛巾，永輝超市賣2塊，一下子讓永輝在市民口中傳開。

▼永輝超市董事長張軒松。（圖／翻攝自百度百科）

產銷合一決策錯誤 插足啤酒業血本無歸

雖然超市經營的很好，但這時張軒松不僅仍在堅持做啤酒代理，而且還要生產啤酒，既是廠商又是分銷商。而當時的榕城啤酒已經開始走下坡路了，尤其是在福建兩大啤酒廠家惠泉和雪津的夾擊下，市場的份額日益萎縮。

後來張軒松回憶說：「本來想由銷到產通吃，但由於很多東西沒有考慮周全，結果投入的資金一下子就被套住，損失了好幾百萬，幾乎是血本無歸，要不是海外親戚鼎力相助的話，那時已初具規模的永輝超市也要拱手讓人。」

快速試錯，快速調整。每走一步及時總結，分析利弊，這是張軒松這些年創業最大的心得。1998年底，張軒松決定退出啤酒行業，專心經營永輝超市。

打造生鮮供應鏈 新鮮便宜大占優勢

從2000年開始，超市行業發生了翻天覆地的變化，世界500強企業麥德龍（Metro）、沃爾瑪（Walmart）進入福建市場，中小超市死傷大片，張軒松知道如果不轉型做大、做強，只有關門倒閉。

2001年3月，永輝開出第一家生鮮食品超市，以家庭主婦、上班族為主要客戶群，放棄服裝、日用品、家電一切主流業務，賣的是蔬菜、水果、肉禽、活鮮、冰鮮和乾貨，貌似成了一個新的農貿市場，像超市賣消耗品一樣賣生鮮，但價格卻低於農貿市場的10%。

靠著農副產品新鮮乾淨、價格便宜，永輝迅速打開局面，取得了市場認可，接著張軒松又開始建立生鮮商超壁壘，從上游到下游一路全包，建立起自己的供應鏈。生鮮食品除了自營還直接從產地採購，不論是價格還是品質，在市場上都占絶對優勢，利潤也很豐厚。

此外，為了提升員工激情，張軒松讓一線員工全員持股，工資績效和崗位銷售額和利潤掛鉤。鼓勵他們專注細節，防損就是在為自己省錢。

2004年，張軒松在解決好永輝核心盈利模式和員工激勵計劃後，開始在全國範圍內拓張，一年的時間在重慶，成都開出了5間店，年營收20億。2008年永輝擴張到安徽省、貴陽市，2009年，天津、南京、鄭州店和石家莊店先後開業，全國已經有140多家分店，到目前為止，永輝超市在全國擁有768家店面。

2010年，張軒松帶領永輝成功上市，當時其發行總市值達到26.38億元，被譽為「生鮮第一股」；還先後獲得了京東和騰訊的投資，目前的市值超過了700億元，張軒松名正言順的成為了超級富豪，身價百億。

▼ 永輝超市執行長張軒寧。（圖／翻攝自百度圖片）

昔日手足兼戰友 理念分歧終分家

當張軒松談起自己的創業歷程，他總是會感謝一個人，那就是他的哥哥張軒寧，現任永輝超市CEO，直接控制永輝超市16.28%的股份，是永輝超市第二大股東。早在從事啤酒批發銷售時，張軒松和哥哥張軒寧就在一起，後來一起成為福州第一啤酒廠特約經銷商，再一起創立永輝超市，永輝超市就是兩兄弟一起打拚出來的。

張軒寧雖然身為福建永輝集團的執行董事，為人卻十分低調，對社交也不感興趣，更樂於埋頭幹事。儘管在永輝集團，他的股份與張軒松差不多，但他在接受媒體採訪時，不止一次地說他是給福建永輝集團董事長、他的弟弟張軒松「打工的」。低調的張軒寧無疑是張軒松事業發展的得力助手，而其謙虛謹慎的性格，也降低了家族財富紛爭的風險。

然而，今（2018）年12月4日晚間，永輝超市發佈公告稱，公司與張軒寧簽訂《永輝雲創科技有限公司股權轉讓協議》，永輝超市約定以3.94億元的價格向張軒寧轉讓永輝雲創科技有限公司（以下簡稱「永輝雲創」）20%股權。交易如果完成，張軒寧將成為永輝雲創第一大股東，同時，永輝雲創及其控股子公司將不再納入永輝超市經營範圍。

永輝雲創是張軒寧一手打造的業務，根據公開資料，永輝雲創成立於2015年6月，截至今年中期，旗下永輝生活已經開出285家門店，超級物種自第一家店在福州開業以來，已經覆蓋北上廣深和多個省會城市，共開出46家門店。不過，在過去幾年，涵蓋了永輝生活和超級物種兩大業態的雲創板塊並未實現盈利。

按照最新的公告，張軒寧和張軒松已經解除一致行動關係。這意味著，後續就永輝超市股東大會及董事會的表決事項，雙方獨立行使表決權，可能形成相同或相異的表決意見，不再強求達到一致行動。任何一方均不能也不會強制要求對方與其保持一致行動，不會強制要求對方按其意圖行使股東及董事的權利和義務。自此，兩兄弟長達8年的一致行動人關係宣告解除。

永輝超市脫離永輝雲創以及張軒松和張軒寧解除一致行動關係，被一些業內人士解讀為：因為經營理念存在分歧進而要「分家」。今年4月，張軒松曾在股東交流大會上表示，「對於超級物種，我和CEO張軒寧有分歧。他看好偏重餐飲，我認為重心應該做到家。」

對於「分家」一說，永輝超市董事会秘書張經儀則表示，「就是分工，兩個人都還是永輝的大股東。一致行動人不解除（張軒寧）就不能接這個公司（永輝雲創）。」