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電視台自爆內幕沒收視率　卻在網路掀起迴響

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電視台。（圖／福澤喬攝）

文／特約撰述 福澤喬

台灣選舉剛結束，最近跟幾個還在電視新聞部的朋友聊天時，發現他們對於這一次選舉中，每家電視台各有立場也各有盤算的現象，多有感慨。大家打開電視台，節目裡播放出來的畫面，總是光鮮亮麗。主播、記者們每個都口若懸河、說得頭頭是道，如果真的把這些電視台內部作業的模式從頭到尾拍成紀錄片的話，應該會非常慘不忍睹。今年九月，一家位在名古屋的地方電視台，花了一年七個月的時間，把攝影機的鏡頭朝向公司內部，完整記錄了這家電視台新聞部真實的工作方式。

記者們被自家人採訪 超級尷尬

這齣紀錄片全長90分鐘，今年9月在名古屋的東海電視台播出，收視率卻只有2.8%。整個製作團隊灰頭土臉，可是沒想到這三個月裡，卻在網路以及電視圈持續發燒，網路上許多鄉民們要求電視台再播，一些非法錄製的影片也開始流傳。但是電視台卻礙於家醜，遲遲不願意答應再播出的時間。

這齣紀錄片到底拍了什麼？畫面從製作人土方宏史拿著一份節目企劃書向東海電視新聞部的成員們說明企劃內容開始，原本計畫是在編輯台上架上攝影機以及麥克風，沒想到，才放沒多久就有人反彈：「那些東西放在我面前，沒辦法工作！」「靠，這樣連罵人的話都不能說了！」最後有人按耐不住性子，指著攝影機說：「把它關掉！」拍攝只好暫停，經過協調之後決定編輯台上不放收音麥克風，但是編輯會議可以進行拍攝。

電視台。（圖／福澤喬攝）

長官們總是又要馬兒好又要馬兒不吃草

晚間新聞的收視率太差，長官們開會說：「研究一下怎麼提升收視率吧！」但是同事反應，政府現在通令全國企業貫徹勞動環境改革，夜班的同事都是傍晚上班，晚上十點就回家。有些採訪需要等受訪者，可能會超過工時，長官們聽到立刻下令：「那就取消晚上採訪好了。」聽到這樣的命令，新聞部的成員們面面相覷，這豈不是跟希望提升收視率背道而馳嗎？可是畢竟在人屋簷下，長官的命令永遠是對的。

主播說錯話成了一生的陰影

東海電視台有一個主播曾經在福島核災之後，在新聞節目裡用核災說了一個冷笑話，立刻引起網民的大加撻伐，把這個三十多歲的主播轟到神經衰弱，現在雖然可以還站在螢幕前主持節目播報新聞，但是他每次要上主播台總會心跳加速唯恐又會說錯話。

電視台新聞部當然也會有感動人心的事情，是一個反對隔壁興建高樓擋住日曬權的住戶，卻因為跟現場監工發生衝突而被逮補，最後也是因為電視台的追蹤採訪，才讓他得以無罪釋放。

記者出身的社長 藉由紀錄片帶動輿論

這齣紀錄片在名古屋附近三個縣的地方電視台播出，收視情況不好。但是在網路上卻意外得到很大的迴響，有些人說：「你們電視台就是這樣，不能保護弱者，又成了政府監視群眾的走狗，體制內的暴力又不敢制止。」但是也有相反意見：「你們敢把自己的缺點展現出來，勇氣可嘉！」

其實東海電視台敢播出這樣的內容，跟今年剛接任電視台社長的內田優背景有關，內田優過去曾經是報社記者，十幾年前進入電視傳播圈之外，就想改革電視新聞的陋規。外界也在猜測，內田優也許希望藉由這齣取名為「再見吧！電視台」（さよならテレビ）的紀錄片，對電視台過去陳舊的制度與想法進行徹底改造。

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關鍵字：日韓風,福澤喬

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