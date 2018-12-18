中油與三陽簽MOU　搶攻電動車及電池市場

▲中油與三陽簽訂合作意向書，未來會在電動車電池上合作，另外也會協助新款電動車上路測試，並且尋找海外潛在市場。（圖／中油提供）

記者馮建棨／綜合報導

中油今天（18日）與三陽工業簽訂合作意願書（MOU），未來雙方將針對電動機車開發進行合作，中油擁有加油站通路與電池材料研發技術，三陽則有電動機車設計、製造與銷售經驗，雙方期待共同合作，加速推動國家能源轉型與綠色交通政策，為實現智慧永續城市願景而努力。

據了解，未來雙方合作將包含共同合作設計效能兼具的快充動力電池；運用三陽對海外市場資訊的敏銳度，共同設計接軌國際的動力電池；三陽的電動機車將採用中油快充動力電池，並協助測試，提升電池效能與設計。

中油表示，中油推動電池材料研究已久，本身就擁有充材料「軟碳」，具有快充與長壽命的優點，非常適合電動機車快充需求，三陽公司的電動機車若能採用搭載台灣中油「軟碳」材料的快充動力電池，將可推出更符合市場期待和需求的電動機車。

三陽董事長吳清源則說，三陽將推出各種電動機車，款式將從「綠牌到紅牌」，絕對有外界期待的重機系列，並透露目前都已設計完成。中油董事長戴謙也說，中油研發的自有機車電池明年五、六月就會有初步成果，而由於電池較目前市面上耐充，月租費也「一定會照顧民生」。據了解，三陽新車款預計明年一月正式亮相。

▼中油與三陽簽訂合作意向書，未來會在電動車電池上合作，另外也會協助新款電動車上路測試，並且尋找海外潛在市場。（圖／中油提供）