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明年大盤最低下探至8500點　中小型股具反彈潛力

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配圖_ 股市(跌)（圖／記者陳明仁攝）
▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

凱基投顧今（18）日出具報告2019台股展望指出，明年台股受制於庫存過高、新品缺乏、貿易大戰、資金流出等因素，大盤指數區間將落在8,500點至10,500點，以中小型股最具反彈潛力，最看好5G、雲端、OLED、汽車電子、塑膠原料芳香烴下游5大產業，同時也看好聯準會升息將擴大銀行外幣放款利差等相關趨勢帶來的投資商機。

凱基投顧估計，截至今年第3季，全球科技業下游庫存已連續3個季度高於平均值約1個標準差，這個現象過往僅發生在2008年、2011年、2015年等系統性風險時，由於貿易戰使終端需求減緩，預期本波庫存調整將延續至明年下半年。

考量AI、IOT、5G等殺手級應用尚難成氣候，凱基投顧預期未來1至2年科技業需求將面臨結構性停滯，企業獲利難以成長，如果美中貿易戰持續升級，將嚴重影響終端需求，並使科技業庫存問題雪上加霜，預期企業獲利仍有下修風險。

而接下來出口數據轉弱、央行政策緊縮、貿易爭端、地緣政治等4大利空，將持續觸發國際資金拋售台股，不過在短期而言，安卓手機、塑化產品可能在農曆年前後出現季節性補庫存需求，搭配貿易戰、財報與聯準會升息空窗，應有助台股反彈。

儘管景氣欠佳，凱基投顧認為，仍有許多趨勢明確向上或新規格、新應用的次產業逐漸形成，明年中小型股最具反彈潛力，主因在於目前許多個股評價已逼近2011年與2015年悲觀情境，且扣除前十大權值股後，台股股價淨值比已回落至1.17倍。

而美國因勞動力供給面限制、殖利率曲線反轉與財政刺激無以為繼，明年下半年是美國最早可能開始走弱的時點；雖然新興市場不至發生系統性風險，但美元偏強、大陸需求偏弱仍將使股市承壓。

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關鍵字：投資展望,大盤,加權指數,台股,2019投資建議

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