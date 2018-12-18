漲價概念股「先盛後衰」　曾登股后國巨今年來反虧損9%

▲漲價概念股前10強出列，圖點開放大。（資料來源：台新投顧）

記者周康玉／台北報導

金管會主委顧立雄改口「萬點不是常態」，今年來具有漲價題材的概念股陸續修正。然而回顧今年來漲價概念股前十大，有八檔漲幅都在三成以上，前五名漲幅更在五成以上，表現亮眼；然而，曾一度登上股后的被動元件龍頭國巨，今年來反而跌9%。

根據統計至今，前十大分別漲價概念股分別為信昌電、密望實、日電貿、華新科、嘉晶、茂達、大毅、台勝科、茂矽、大中，以被動元件和矽晶圓為主要族群。

然而，今年來一度曾登股后的被動元件龍頭國巨未在前十排名，從去年底的353元，到今年7月3日除權前創下1310元歷史天價，至今日以320元作收，國巨股價像是坐雲霄飛車，今年來反而跌9.35%。

從本周資金流向觀察，美中貿易雖暫時休兵，但包括歐洲政治風險和華為事件對投資信心造成影響，近兩周國際資金也跟著鬆動，上周僅菲律賓和越南兩地仍維持微幅吸金，資金連續淨流入周數分別進入第二周和第三周，其餘亞股皆淪為外資提款機，台股今年來至今漲幅反而呈負數，成長-8.16%。

台新投顧副總黃文清表示，被動元件和矽晶圓到第三季的獲利表現都還是非常亮眼，和去年同期比較都有相當高的成長；然而因中美貿易戰，九月後景氣有反轉跡象， 終端需求受到嚴重打擊，包括手機和PC的需求，大家對於景氣的展望是比較保守，股價因此而修正。

黃文清表示，整體來看，今年的漲價題材都是「先盛後衰」，尤其是下半年整個情況反轉；展望明年，黃文清認為，漲價概念族群因中美貿易、終端需求等基本面不佳，短線也許有機會反彈，但仍會處在低檔一陣子。

▼今年來具有漲價題材的概念股陸續修正。（圖／資料照）