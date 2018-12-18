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軍中苦等到女友信…驚見「49、20、77、61、6E」詭異數字　網神解讀

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▲▼寫信,信,信件,寄信,寫字。（示意圖／達志影像）

▲男友在軍中收到女友情書，拆開卻驚見神秘「亂碼」。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

服過兵役的男生都知道，在部隊受訓時，心愛的人寄來一封信或一通電話都是一種慰藉。在同樣需要服兵役的南韓，有一名女網友非常思念正在服兵役的男友，決定寫一封情書給她，但內容卻是用「16進位」編碼寫成，成為網路上熱門話題。

女網友在網路社群上分享一封「寫給軍中男友的信」，內容開頭寫的是日常生活，但文末卻出現「49、20、77、61、6E、6E、20」等字母數字夾雜的神秘文字，乍看之下有如亂碼。女網友解釋，她因為思念男友，又想到男友懂得「16進位」，因此決定用此方式寫情書，讓信變得有趣。

16進位制在數學上是一種每逢16進1的進位制，用數字0到9和字母A到F表示，其中A到F代表10到15，普遍用於電腦計算機領域。透過ASCII編碼系統，就能用2個16進位數字代表任何英文字母。

有網友根據編碼規則解讀，原來這封信最後的內容是，「我好想見你。如果你給我一個小時，我會一直盯著你不放。我不想與別人在一起，所以這段時間我會一直一個人。」（I wanna see you so much. If you give me an hour I'm just looking at your face. I don't want to be with someone you're not. So,I'll be along for the time being.）

▼女友用16進位當密碼，寫信給軍中男友。（圖／翻攝自insight.co.kr網站）

▲▼女友用16進位，寫信給軍中男友。（圖／翻攝自insight.co.kr網站）

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關鍵字：16進位

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