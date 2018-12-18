影／郵局不能再發票兌獎了　改由超商、全聯接棒

記者吳靜君／台北報導

為提升民眾兌獎便利性及落實雲端發票從開立至兌獎全程無紙化，財政部今日表示，明年開始推動統一發票多元服務措施，明年的郵局兌發票將退位，改由金融機構、超商、全聯與美聯社等1.3萬個據點。

財政部提醒，目前郵局僅提供兌獎服務至107年12月28日止，107年12月29日至31日為例假日，且配合系統轉換，全臺暫時停止兌獎服務，自108年1月1日起，兌獎據點由現行郵局1千3百多個據點，改由第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部、信用合作社、統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯、美廉社等1萬3千多個兌獎據點，方便民眾兌獎。

同時，財政部也開發了「統一發票兌獎APP」將儲存雲端發票，且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，亦可透過財政部APP兌領全部獎項，還可節省千分之4印花稅，但領獎前已印出或消費時索取電子發票證明聯者，僅能透過該APP兌領五獎及六獎。

四大超商包含統一、全家、萊爾富、OK等，全聯及美廉社等，可兌換五獎、六獎，也就是1,000元以下的獎項可以在超商、全聯兌領，不過基於安全考量，開放早上9時到晚上11時，可提供兌領現金、兌換商品或儲值金服務，其餘營業時間僅可兌換等值商品或儲值。超過1,000元以上的獎項，則必須要到金融機構兌領。

財政部強調，為鼓勵民眾下載使用財政部統一發票兌獎APP，特別推出早鳥禮、下載獎及使用獎等3波抽獎活動，獎項有雙人澳洲雪梨（機+酒）、北海道雙人自由行（機+酒）、iPhoneXS等多達1萬5千多項。

▲統一發票兌獎通路表格。（圖／財政部提供）



▼財政部長蘇建榮。（圖／記者吳靜君攝）