影／珍奶推手雅茗集團　全球展店遍地開花　明年突破千店大關

記者林淑慧／台北報導

珍奶產業全球化的重要推手、連鎖餐飲集團雅茗-KY董事長吳伯超今（18）日表示，今年為雅茗集團調整營運體質的一年，歷經八個月的轉骨歷程再出關，集團營運將有大躍進，預估在明年一月，全球展店數可望突破千店大關。

雅茗集團今天假富邦證券舉行年度法說會，董事長吳伯超、總裁盧小慧率領經營團隊，報告今年度海外展店進程及營運概況，旗下主力品牌如「快樂檸檬」等海外展店規劃，成為在場法人關注焦點。

▲連鎖餐飲集團雅茗-KY今（18）日舉行法說會，董事長吳伯超表示今年海外展店仍有三成以上成長。（圖／雅茗集團提供）

總裁盧小慧在報告時指出，截至今年11月底，雅茗集團的全球總店數達960家，在集團定調聚焦戰略後，以「快樂檸檬」為主力品牌，目前全球店數達898家，佔整體店數的比重高達94%。

盧小慧表示，雅茗集團今年是調整體質的一年，進行系統升級、人員培訓等打底作業，今年展店進程為「先蹲後跳」。其中，主力品牌「快樂檸檬」加速拓展全球版圖，截至11月底為止，已在美加、日本、杜拜、澳洲、菲律賓及韓國插旗，還登上歌詩達旗下的「賽琳娜號」郵輪，推升今年以來海外營收成長二倍。

▲雅茗旗下品牌「快樂檸檬」除門市形象升級，也搶搭推出熱門手搖奶茶飲品擴大商機。（圖／雅茗提供）

另外，雅茗集團的其他品牌，包括仙踪林26家、喝嘛20家、茶閣裡的貓眼石8家、alma餐廳1家，與日本京王集團合資開設的游香食樂4家、彩茶房3家等。

展望後市，吳伯超表示，快樂檸檬近來強攻日本市場，東京新宿車站店日前開幕，當天湧現排隊人潮、銷售千杯以上，讓經營團隊大感振奮，後續將與京王集團旗下核心事業「京王電鐵」合作，在東京京王地鐵沿線的車站開設快樂檸檬門店。